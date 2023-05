Feux de forêt : plus de 20 000 personnes évacuées en Alberta

Selon le site web d’Alberta Wildfire, une centaine de feux étaient actifs dans la province vers 20 h vendredi. Parmi ces incendies, 32 étaient toujours non maîtrisés.

Dans une vidéo sur Twitter, la première ministre sortante, Danielle Smith, a demandé aux résidents qui habitent dans des secteurs touchés par les incendies actifs d’écouter les autorités locales et d’obéir à leurs ordres d’évacuation.

Danielle Smith rappelle également qu'une interdiction de feux est en vigueur dans plusieurs régions de l'Alberta et qu'il en va de la sécurité de tous. Elle souligne que des restrictions sont en vigueur pour les véhicules hors route.

« Ces restrictions ne sont pas optionnelles. » — Une citation de Danielle Smith, première ministre sortante de l’Alberta

Vendredi, Danielle Smith a activé le comité de gestion des urgences de son cabinet. Une mise au point est prévue samedi à 11 h à Calgary.

De nombreux incendies

Un incendie est à l’origine d’un ordre d’évacuation dans le comté de Yellowhead qui s’étend de Marlboro jusqu’à l’extrême est du comté, incluant la localité d’Edson. La zone est délimitée par la route 550 au nord et la route 520 au sud.

Le comté demande aux évacués de se diriger vers l’ouest, à Hinton ou à Jasper.

À l’est d’Edmonton, dans le comté de Strathcona, un important feu de broussailles brûle près de la route 534 et de la route 220. Un ordre d’évacuation a été donné pour les gens du secteur, y compris les domaines de Pleasant View Estates et Newton Estates.

Un deuxième feu de broussaille a été déclaré au sud de Sherwood Park, incluant les quartiers Silver Birch Estates et Colchester Lane. Les résidents de cette zone doivent être prêts à quitter leur domicile 30 minutes suivant un ordre d’évacuation.

Un centre d’accueil a été ouvert au centre communautaire du comté de Strathcona à Sherwood Park.

La propagation des feux de forêt et de broussailles dans les environs de Drayton Valley a incité le comté de Brazeau à élargir la zone visée par l'ordre d'évacuation.

Colonnes de fumée près de Drayton Valley. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Le brasier de 1500 hectares a traversé l'autoroute 22 et se trouve à 2 kilomètres de la bordure sud de Drayton Valley, selon Wildfire Alberta. L'incendie est non maîtrisé et très dangereux , a déclaré le chef du Service des incendies de Drayton Valley et du comté de Brazeau, Tom Thomson.

Selon lui, la priorité est la sécurité des personnes, puis la stabilisation de l'incendie et la protection des installations.

Il ajoute que le vent pousse le feu vers le nord-ouest, mais que la situation peut changer rapidement.

Les évacués doivent se rendre à la salle C du Centre Expo d'Edmonton.

Le comté de Grande Prairie ordonne également l’évacuation de toutes les personnes qui résident dans la zone incluant la route de comté 710 jusqu’à la rivière Wapiti et l’autoroute 40 jusqu’à la route 73.

Les évacués doivent se rendre au centre de l’énergie Bonnets, à Grande Prairie.

À moins d'une centaine de kilomètres de Grande Prairie, un autre incendie fait rage au sud-est de Sturgeon Lake. Le feu se dirige vers le nord et vers l'ouest.

Les résidents de la Nation crie de Sturgeon Lake et de Sandy Bay, ainsi que toutes les personnes qui habitent au nord de l’autoroute 43 et à l’est de la route Youngs Point, incluant Cozy Cove et les propriétés Boyd’s Lakeshore, doivent évacuer et se rendre à Valleyview.

L’ordre d’évacuation pour le hameau d’Entwistle a été renouvelé vendredi en début de soirée et la zone d’évacuation a été élargie vers 20 h. Le comté de Parkland souligne que certaines autoroutes sont fermées dans la région.

L'ordre d'évacuation d'Entwistle a été renouvelé en soirée vendredi. Photo : Mark Cacka

À cause d’un feu à l’est des communautés, tous les résidents de Whitefish River et d’Atikameg doivent quitter leur résidence après l’ordre d’évacuation donné par le conseil tribal Kee Tas Kee Now.

Dans la région de Fourth Creek, un incendie se dirige vers la rivière de la Paix, menaçant des structures dans la région. Un ordre d'évacuation vise le personnel industriel et toutes les personnes qui se trouvent dans la zone.