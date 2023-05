Notre palmarès du TS et du TSO dans les hôpitaux du Québec

J'ai été surpris par la directive, choqué , a affirmé Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, en entrevue à Tout un matin sur ICI Première, vendredi. Quand elles font des sit-in, c'est parce qu'elles [les infirmières] font face à des situations où elles sentent qu'elles ne sont pas capables d'offrir des soins de qualité à leurs patients.

Au cours des derniers mois, les sorties publiques du personnel infirmier de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) dans l’Est de Montréal ont cristallisé l’exaspération du personnel du réseau de la santé à l’égard du temps supplémentaire (TS) et surtout du temps supplémentaire obligatoire (TSO).

Selon des données obtenues par Radio-Canada en vertu de la loi d’accès aux documents, HMR n’est pas le seul hôpital où les infirmières enregistrent du TS et du TSO .

L’an dernier, le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires (catégorie 1) d’une vingtaine d’hôpitaux à travers le Québec a affiché un total de TS et de TSO supérieur à 10 % des heures régulières travaillées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le taux de TS moyen a atteint 7,46 %, tandis que le taux de TSO moyen a été de 0,28 % pour les 93 hôpitaux dont nous avons eu les données.

Selon le Tableau de bord en ligne du ministère de la Santé, le taux de TSO du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires a atteint 0,62 % durant les vacances estivales de 2022.

Les régions de Montréal, de la Montérégie et de l’Outaouais sont particulièrement touchées par le recours aux heures supplémentaires.

Comme l’affirme la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard, dans les négos, ce que l'on veut, c'est l'éradication totale du temps supplémentaire obligatoire .

Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) Photo : Radio-Canada

Selon les données du ministère de la Santé, les infirmières de l’ensemble du réseau ont cumulé en 2021-2022 environ neuf millions d’heures supplémentaires.

Une situation récurrente

Le recours aux heures supplémentaires ne date pas d’hier.

Selon nos données, avant la pandémie (2019-2020), les taux d’heures supplémentaires chez les infirmières étaient aussi répandus. Trois ans plus tard, les taux ont légèrement augmenté concernant les hôpitaux dont nous avons obtenu les données.

Comme le rappelle la docteure en sciences infirmières et enseignante Nathalie Staké-Doucet, à la fin des années 1990, avec le virage ambulatoire, on a mis à la retraite forcée quasiment 6000 infirmières, et c’est là qu’est né le TSO , et ça demeure aujourd’hui un enjeu principal .

Nathalie Staké-Doucet, docteure en sciences infirmières et enseignante Photo : Radio-Canada

Ce temps supplémentaire est concentré là où on a le plus d'enjeux de rétention de main-d'œuvre et de charge de travail […] dans les urgences, les unités d’obstétrique et les soins intensifs , ajoute Mme Staké-Doucet.

Par ailleurs, selon les données de l'Institut de la statistique du Québec, les infirmières d’hôpitaux seraient parmi les travailleurs qui font le plus d'heures supplémentaires au Québec. En 2021, la moyenne québécoise était de 4 %, tous métiers confondus, et de 6,5 % pour le personnel enseignant.

L’obsession de la rétention

Lorsqu’il a entamé les travaux à l’étude des crédits en santé la semaine dernière, le ministre Christian Dubé n’a pas hésité à répondre que le principal problème dans le réseau de la santé demeurait la rétention du personnel.

Ce qui est inquiétant, c'est le 20 000 de plus qui quittent [chaque année] parce qu'ils ne veulent plus travailler dans le réseau de la santé […] C’est beaucoup plus un enjeu de rétention qu'un enjeu d'attraction , a précisé Christian Dubé.

« On est capables d'aller chercher des jeunes infirmières en formation, des jeunes infirmiers, des préposés […] parce qu'ils s'en forment beaucoup. Ce qu'on a de la misère, c'est à les retenir. » — Une citation de Christian Dubé, le 25 avril 2023, lors de l'étude des crédits budgétaires du ministère de la Santé et des Services sociaux

Rencontrée à l’occasion d’une manifestation syndicale du Front commun ( CSN , CSQ , FTQ , APTS ), l’infirmière clinicienne Mélanie Samson n’a pas hésité à souligner les effets de la surcharge de travail auprès de ses jeunes collègues.

Personnellement, j’en connais qui ont quitté pour d’autres départements où il y a moins d’achalandage. D’autres ont quitté le domaine tout simplement , affirme-t-elle. Mme Samson travaille depuis 12 ans à l’urgence de la Cité-de-la-santé de Laval.

Mélanie Samson, infirmière, Cité de la santé de Laval Photo : Radio-Canada

La nouvelle direction tente de faire du zéro TSO , il y a une volonté , reconnaît le président du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ), Dereck Cyr. Mais ils ne respectent pas toujours la convention collective dans les moyens [...] et en ce moment à l’urgence, il y a environ 15 % à 20 % de TSO chaque jour.

L’autogestion des horaires

Ces derniers mois, le ministre Christian Dubé a souvent fait la promotion de l’autogestion des horaires afin de transférer le TSO en TS .

Certains hôpitaux comme le CHUM offrent au personnel infirmier la possibilité d’exprimer ses préférences d’horaire et de choisir des plages d'heures supplémentaires disponibles. Des horaires de 12 heures sont également offerts dans certains services.

Au MSSS , on précise que de nombreux établissements ont débuté un déploiement organisationnel au-delà des projets pilotes […] et déjà, on observe : une diminution du nombre d’absences ponctuelles, une diminution du nombre de quarts en TSO et une augmentation du taux de satisfaction des employés participant au projet .

Outre l’autogestion des horaires, certains suggèrent également une mobilité du personnel d’un département à l’autre, vers l’urgence notamment.

Pour la présidente de la FIQ , il est hors de question d’accepter une telle proposition.

Les professionnelles en soins qui travaillent en CHSLD ou en GMF ne veulent pas être transférées d'un endroit vers un autre, parce que la sécurité des soins serait mise en cause , déclare Julie Bouchard.

Questionné cette semaine pour savoir s’il redoutait un débrayage à l’automne, le premier ministre François Legault a répondu espérer que non.

Ce qu'on veut, c'est de régler le plus vite possible pour le bien de la population québécoise, mais aussi pour le bien des travailleurs , a soutenu le premier ministre.