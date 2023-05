La Coalition Union 138 fait appel à la mobilisation des élus et des citoyens

La Coalition Union 138, qui milite pour un pont sur la rivière Saguenay, fait appel à la participation des élus et des citoyens de la Côte-Nord. La Coalition demande également des engagements clairs de la part du gouvernement.

En conférence de presse, vendredi midi, la Coalition Union 138 a prévenu qu’elle intensifiera sa mobilisation et invite la population à faire de même.

Alors que les conclusions d'une étude d'opportunité et d'une étude socio-économique d’un pont sur la rivière Saguenay sont attendues, la Coalition souhaite que sa construction soit une priorité.

On veut outiller notre ministre responsable de notre région ainsi que notre député, on veut que le gouvernement du Québec sache que ce projet-là est prioritaire et important pour l’ensemble des Nord-Côtiers , souligne le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay.

À l’Assemblée nationale jeudi, le Parti québécois a présenté une motion en appui au projet du pont, mais elle a été rejetée. Ce rejet ne décourage pas la Coalition qui souhaite plutôt dépolitiser le débat.

Nous on a deux représentants dans nos deux circonscriptions. Ce sont des membres du gouvernement du Québec, donc eux, ils ont à faire des représentations à l’intérieur même de leur gouvernement pour qu’on s’assure que notre projet avance , soutient-il

Selon la Société du pont sur le Saguenay, qui est membre de la Coalition, les coûts d’exploitation des deux traversiers ont explosé dans les dernières années.

Les coûts des vieux bateaux ont explosé de 188 % entre 2016 et 2022. C’est incroyable et ça c’est sans compter les capitaux et intérêts à rembourser, à ce moment-là, ça explose de 400 % , explique le président Société du pont sur le Saguenay, Marc Gilbert.

De plus, le nombre de traversées effectuées a baissé entre 2016 et 2021, selon les rapports annuels de la Société des traversiers du Québec. La Société du pont s’attend au même constat dans le rapport 2022-2023, qui est attendu cet été.

Ce sont 4000 à 4500 traversées qui ont été annulées chaque année pour différentes raisons, comme le manque de personnel et les bris mécaniques , indique Marc Gilbert.

La Coalition Union 138 souhaite être informée en novembre prochain des résultats de l’étude menée par Québec. Elle s’engage à en transmettre les détails à la population si le gouvernement provincial ne le fait pas.

