Meurtre d’un avocat de Toronto : fin des arguments finaux au procès de l’accusée

D'entrée de jeu, la Couronne affirme aux jurés que les preuves directes et circonstancielles sont indéniables dans ce procès et qu'ils sont en droit d'en tirer des déductions à partir des indices qu'elle leur a présentés durant les six semaines d'audience.

Il s'agit d'une affaire d'argent… et de meurtre , répète la procureure Beverley Richards.

Anh Chiem croulait sous les dettes, l'avocat Scott Rosen menaçait sa sécurité financière, elle lui en voulait de façon personnelle et elle s'est assurée qu'il ne se mettrait plus en travers de son chemin , a-t-elle résumé.

Scott Rosen, 52 ans, a été mortellement happé par une fourgonnette U-Haul dans un garage souterrain de Toronto en décembre 2020. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA POLICE DE TORONTO

Le procès a permis d'apprendre que Mme Chiem avait contracté d'énormes dettes et qu'elle avait tenté, en vain, de porter plainte contre l'avocat devant le Barreau ontarien.

Elle espérait déclarer faillite pour se mettre à l'abri de ses créanciers, mais Me Rosen s'y était opposé au nom de son client, Peter Voong, l'ancien gendre de l'accusée qu'il représentait.

La Couronne mentionne par ailleurs que Mme Chiem n'est pas aussi inconfortable au sujet de sa compréhension de l'anglais qu'elle ne le prétend. Les lettres qu'elle a rédigées au Barreau montrent qu'elle maîtrise plutôt bien la langue , dit-elle.

On peut y lire qu'elle accusait le Barreau d'être une farce , qu'elle comprenait la raison pour laquelle le public n'a plus confiance en la justice et qu'elle a perdu [son] temps à porter plainte contre Me Rosen.

Un véhicule de police est stationné devant le garage souterrain où l'avocat Scott Rosen a été tué le vendredi 18 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / Chris Langenzarde

La procureure rappelle qu'Anh Chiem a foncé sur l'avocat avec la fourgonnette U-Haul qu'elle avait louée le 18 décembre 2020, en le frappant de plein fouet contre le mur de ciment du garage alors qu'il en sortait à pied.

Elle a ensuite reculé pour rouler sur son corps avant de prendre la fuite à toute vitesse , poursuit-elle.

Le véhicule de location sera retrouvé 90 minutes plus tard dans le même quartier. Il était endommagé à l'avant. Des traces d'ADN de la victime avaient été prélevées sur le pare-chocs.

La procureure assure que la sexagénaire était bien derrière le volant de la camionnette ce soir-là et qu'elle n'a pas remis le véhicule la veille chez le concessionnaire comme elle le prétend.

L'entrée du garage souterrain où l'avocat Scott Rosen a été heurté à mort par une fourgonnette de type U-Haul le soir du 18 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / CBC

L'identification du conducteur de la fourgonnette est au centre du procès.

Me Richards affirme toutefois qu'au moins un témoin oculaire l'a vue circuler de façon erratique ce soir-là sur la rue Bathurst alors qu'il roulait devant elle avant de lui céder le passage, de changer de voie pour être parallèle à la camionnette afin de lui dire d'éteindre les moteurs, parce qu'elle allait blesser quelqu'un.

La défense a remis en question le témoignage de Ryan Desjardins, en affirmant que le Torontois avait confondu sa cliente ce soir-là avec la photographie de l'accusée que la police avait remise aux médias pour demander l'aide du public dans son enquête.

Elle rappelle que Mme Chiem a épié durant deux jours les allées et venues de Me Rosen après avoir appris le 9 décembre que l'avocat ne négocierait aucun arrangement financier au sujet des dettes qu'elle avait contractées dans la poursuite de M. Voong.

Des marques de fourgonnettes sont visibles sur le mur du stationnement souterrain où l'avocat Scott Rosen a été tué le soir du 18 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / CBC

Un deuxième courriel du syndic de faillite lui apprend le 11 décembre que son plan de remboursement de ses dettes est définitivement rejeté. Mme Chiem n'a eu plus aucune option que le meurtre , déclare la procureure.

Selon la Couronne, Mme Chiem a donc loué un véhicule de type U-Haul la semaine suivante et a continué durant trois jours à passer ses journées devant le cabinet de la victime avant de mettre son plan à exécution le 18 décembre.

Elle ajoute que l'accusée avait pris soin de masquer la plaque d'immatriculation du véhicule de location avec du ruban adhésif.

Me Richards conclut que l'alibi de Mme Chiem la semaine précédant le meurtre est irrecevable, parce qu'il est truffé d'invraisemblances, comme son récit au sujet de la camionnette qu'elle dit avoir emboutie en fonçant dans un poteau.

Elle a fabriqué son alibi le matin du 18 décembre en allant chez le concessionnaire une dernière fois, mais en voiture et non à pied comme auparavant, sous prétexte qu'elle venait y chercher son dépôt de 500 $ , dit-elle.

L'enseigne du cabinet d'avocats où travaillait la victime, Scott Rosen, sur l'avenue Eglinton dans le quartier Midtown de Toronto. Photo : Radio-Canada / CBC

Or, le véhicule qu'elle avait loué toute la semaine n'était pas encore endommagé, puisque la victime n'était pas encore morte le matin du 18 décembre.

Mme Chiem se trouvait en outre dans le quartier où se trouvait le cabinet de Me Scott Rosen le soir où il a été assassiné. Le meurtre était délibéré et prémédité , conclut-elle.

La défense a reconnu jeudi que sa cliente était inquiète et en colère contre la victime au sujet de la poursuite civile dans les mois qui ont précédé le meurtre, mais que cela ne signifie pas qu'elle l'a tué pour autant.

Elle soutient que la Couronne a failli à sa tâche de prouver au-delà de tout doute raisonnable que sa cliente a tué Me Rosen par manque de preuves.

En outre, les témoins oculaires ne s'entendent pas entre eux, selon elle, pour placer Anh Chiem derrière le volant du U-Haul le soir du meurtre.

Le juge Peter Bawden, de la Cour supérieure de l'Ontario, donnera ses instructions aux jurés lundi avant de les laisser entrer dans leurs délibérations. Un verdict est attendu au plus tôt mardi.