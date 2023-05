Baie-Saint-Paul : « un cœur sur deux pattes »

Andrée-Anne Théroux est installée à Baie-Saint-Paul depuis à peine un an. Son domicile fait partie de ceux qui ont été durement frappés par les inondations. Connaissant peu de gens, elle se demandait comment elle et sa famille allaient se sortir la tête de l’eau. Une publication Facebook plus tard, elle constate que la municipalité qu’elle a choisie est « un cœur sur deux pattes. »

Les dégâts dans son duplex sont considérables. Son sous-sol et une bonne partie du premier étage ont été complètement inondés.

Le sous-sol est une perte totale. Je sais que ce sont des dommages matériels, mais le sous-sol était notre rangement. Tous nos souvenirs d’enfance, tout ce que j’avais gardé de ma grande de quatre ans pour donner à ma petite de quatre mois, ça été difficile quand j’ai vu ça flotter dans la boue , dit Andrée-Anne Théroux.

« C'est juste du matériel, mais ça vaut beaucoup. » — Une citation de Andrée-Anne Théroux

La résidence d'Andrée-Anne Théroux a été durement touchée par les inondations à Baie-Saint-Paul. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Elle, psychoéducatrice, et son conjoint, monteur vidéo, n’avaient aucune idée par où commencer.

« On se disait qu’on n’allait pas y arriver. On ne voyait pas le bout. » — Une citation de Andrée-Anne Théroux

Sans aucune attente, la mère de famille a publié sur Facebook une demande d’aide. Dans le temps de le dire, j’ai reçu 30 messages de personnes qui voulaient nous aider.

Simon Galarneau, entrepreneur général, est l’un de ceux qui ont répondu présent. On arrache les couvres-planchers, on coupe les bas de mur, on enlève toute la laine mouillée pour que la maison puisse respirer , affirme-t-il.

Simon Galarneau n'a pas hésité à aller prêter main forte pour aider après les inondations qui ont durement touché Baie-Saint-Paul. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

« C’est post-apocalyptique. C’est pire que ce qu’on pensait. [...] On a encore des semaines de travail ici. » — Une citation de Simon Galarneau, entrepreneur général et bénévole

L'entrepreneur général fait tout cela bénévolement et son entreprise paie ses employés pour les travaux. On voulait donner un coup de main où les gens en avaient le plus besoin , poursuit-il.

« Ils ont fait aujourd’hui ce qu’on n’aurait pas fait en trois semaines. » — Une citation de Andrée-Anne Théroux

De l’aide comme ça qui s’organise, il y en a partout, sur les rues des Cèdres, Ménard, Saint-Joseph, Du Capitaine ou Notre-Dame.

Isidore Côté, un sinistré de 78 ans, a besoin d'aide pour nettoyer sa résidence ravagée par les inondations à Baie-Saint-Paul. Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

La résidence d’Isidore Côté a également été durement touchée par la crue des eaux. Moi tout seul, je ne suis pas capable de rien faire. Ça me prend de l’aide. Tout est à refaire. Il y a beaucoup d'ouvrages , dit l’homme de 78 ans, le souffle court.

Quelques minutes à peine après le passage de Radio-Canada, une équipe de bénévoles arrivait chez lui. Je suis extrêmement content, c’est très gros. Une chance qu’on les a, parce que franchement, on serait bien mal pris , affirme le septuagénaire ému.

Le maire de Baie-Saint-Paul affirme que les déchets ne pourront pas tous être ramassés dans les prochaines heures, mais s'engage à ce que ce soit fait le plus rapidement possible. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

À l’heure actuelle, 186 logements n’ont toujours pas pu être réintégrés à Baie-Saint-Paul. Ce sont 240 de moins que la veille. Ces quelques 180 logements sont toutefois les plus durement touchés de la municipalité, certains de façon très importante , affirme le maire Michael Pilote.

Au moins 300 personnes sont donc toujours à la rue.

Aide alimentaire

Les sinistrés et les bénévoles peuvent aussi compter sur de l’aide alimentaire par le Centre communautaire Pro-Santé Baie-Saint-Paul ainsi que par certains restaurateurs.

En ce moment, les gens sont débordés, ils ne pensent pas à manger , explique Mélissa Pilote, coordonnatrice du soutien à domicile du Centre communautaire.

Des kiosques d'aides alimentaires seront encore présentes dans les rues de Baie-Saint-Paul dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Cette aide est très bien accueillie par les citoyens.

C’est merveilleux, ça nous aide énormément parce qu’on n’a pas le temps. On est loadé par la cochonnerie pis toute , dit la sinistrée Andrée Bolduc.

Ça nous aide comme ça ne se peut pas parce qu’on oublie de se nourrir. J’ai quasiment le goût de pleurer , lance quant à lui, Éric Bergeron, aussi sinistré.

Une centaine de bénévoles sont sur le terrain à Baie-Saint-Paul pour venir en aide aux sinistrés. Photo : Radio-Canada

Grâce à la mobilisation citoyenne, Andrée-Anne Théroux est aujourd’hui pleine d’espoir.

« Ça me fait comprendre pourquoi j’ai choisi Baie-Saint-Paul et pourquoi j’ai été attirée par cet endroit-là. » — Une citation de Andrée-Anne Théroux

Même si le climat déchaîné a dévasté son nouveau chez-soi, elle aime aujourd’hui encore plus sa nouvelle municipalité.

Je ne veux pas partir de Baie-Saint-Paul parce que j’ai vu le côté humain. C’est un cœur sur deux pattes et ça compte beaucoup plus que le matériel , conclut la Baie-Saint-Pauloise de plus en plus enracinée.

Avec les informations de Camille Carpentier, Colin Côté-Paulette et Magalie Masson.