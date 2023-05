Lac-Simon construira un complexe sportif

L’infrastructure sera annexée à l’école secondaire Amik-Wiche. Elle comprendra une patinoire aux dimensions de la Ligue nationale de hockey, des estrades, une piste pour la course et un restaurant, entre autres.

Le chef Lucien Wabanonik affirme que les dernières ficelles du financement sont presque attachées pour ce projet évalué à environ 20 M$. La communauté a déjà octroyé le contrat à Construction Pépin et Fortin.

La communauté anishnabe de Lac-Simon réalise un rêve de longue date en débutant la construction d’un complexe sportif. Photo : Page Facebook de Construction Pépin et Fortin

Ça va ressembler à ce qui a été construit au Complexe sportif d’Amos, par son look et l’aménagement intérieur, souligne le chef. On donne le coup d’envoi parce qu’on sait qu’on va pouvoir compléter le financement sans problème. C’est un rêve que nous avons depuis plus de 20 ans. On a enfin fait de bons progrès pour le réaliser au bénéfice de la communauté.

Le chef précise que le complexe sportif deviendra un lieu important pour les activités de la communauté, 12 mois par année.

Notre population est jeune et le boom démographique va se poursuivre encore plusieurs années, avance-t-il. Ça vise beaucoup les jeunes, mais toute la communauté va en bénéficier. On veut occuper nos gens et motiver nos jeunes. On travaille d’ailleurs sur un projet de sport-études.

Le projet enthousiasme Lucien Wabanonik, chef de Lac-Simon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Les dirigeants du Lac-Simon sont persuadés que la patinoire pourra aussi bénéficier aux communautés environnantes.

On sera pas gênés d’accueillir le monde, lance le chef Wabanonik. On aimerait que ça soit aussi utilisé par des clubs sportifs, des ligues de garage ou même les Foreurs pour des pratiques .

Des travaux de déboisement du site sont prévus très bientôt, pour un début du chantier cet été. Si tout va bien, le centre sportif pourrait être prêt à la fin de 2024.