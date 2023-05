Réforme de la santé : le ministre Dubé veut impliquer les maires

Christian Dubé réfléchit à la possibilité de modifier son projet de loi 15 pour y inclure une plus grande reddition de comptes des patrons du réseau de la santé. Ceux-ci devraient se rapporter non seulement au ministère, mais également au conseil de ville, qui pourrait aussi exiger de meilleurs résultats.

Cette formule fonctionne très bien au Danemark, selon le ministre, qui s’est rendu sur place pour observer le fonctionnement du réseau de santé. Dans toute la pyramide, les villes étaient très impliquées dans la gestion des hôpitaux. Ici, les conseils d’administration ne présentent pas de reddition de comptes aux élus municipaux ni à la population.

Il donne l’exemple de la Sûreté du Québec, qui effectue déjà cet exercice. Des policiers s’assoient régulièrement avec les maires pour faire le bilan. Je me dis que si c’est bon pour la police d’avoir un lien avec les élus municipaux, pourquoi on ne ferait pas la même chose en santé?

Bien souvent, les citoyens insatisfaits ont le réflexe de contacter leur député ou leur élu de quartier pour se plaindre. La proximité du palier municipal en fait un acteur clé pour améliorer les soins, pense Christian Dubé.

Le maire rencontre ses citoyens tous les jours. Il pourrait dire [aux gestionnaires] : j’entends que mon groupe de médecine de famille [GMF] n’est pas ouvert aux heures où il le devrait. Les citoyens voudraient aussi des services le samedi , cite-t-il en exemple.

« Je peux vous assurer que je suis très, très ouvert à ce que la reddition de comptes qu’on a mise dans le projet de loi 15 aille plus loin, avec un niveau participatif plus grand de nos élus municipaux. »

Christian Dubé fait cet aveu alors que la reprise des travaux pour étudier sa réforme de santé est prévue mardi. Aux groupes qui le critiquent de vouloir centraliser les décisions, il veut ainsi démontrer que les pouvoirs se trouveraient aussi entre les mains d’autres acteurs importants, plus proches des citoyens et des patients.

Cette réflexion fait partie de la gestion de proximité que le ministre veut mettre en place. Dans sa réforme, il prévoit recréer les postes de centaines de gestionnaires abolis par le gouvernement Couillard.

Nous l’avons suivi dans une tournée régionale à Victoriaville où il rencontrait l’une des nouvelles gestionnaires de proximité , en poste depuis moins de dix jours. Chaque établissement aura le sien. Son rôle vise à servir notamment de courroie de transmission entre l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska et les élus de la MRC .

Elle aura un rôle externe pour écouter les élus municipaux et se demander : ''Est-ce que mon hôpital sert bien mes concitoyens?'' , explique M. Dubé.

Son rôle interne sera aussi majeur, selon lui.

« Les médecins ou les employés peuvent la croiser dans le corridor et lui parler de leurs horaires. Elle sera l’interface avec le personnel et c’est elle qui pourra dire : vous avez un problème? Allez voir telle personne! Il manque d’équipement? Voici ce qu’on peut faire! C’est ça, un gestionnaire de proximité qui s’occupe du terrain. Localement, on veut avoir ce généraliste-là qui peut trouver les réponses aux questions. »