Déversements de fluorure : Rio Tinto dit avoir agi rapidement pour corriger le tir

Rio Tinto dit respecter « les normes environnementales en vigueur et travailler en continu pour améliorer son bilan environnemental », après avoir écopé de deux amendes du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour avoir rejeté du fluorure dans deux rivières de la région.

La première sanction concerne des déversements dans la rivière du Moulin, à Chicoutimi, en provenance de son usine de Laterrière. Dans une réponse écrite, Rio Tinto a indiqué que depuis avril 2022, la quantité de fluorures contenue dans l’eau qui se déverse de l’Usine Laterrière de Rio Tinto vers la Rivière-du-Moulin est supérieure à la norme annuelle établie par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Les concentrations en fluorures mesurées au point de rejet n’ont pas d’impact observable sur le milieu récepteur. Comme nous le faisons habituellement, nous avons rapidement avisé le ministère de la situation et avons informé ses représentants des actions mises en place. Dans le cadre d’un entretien qui était déjà planifié, des travaux de dragage du bassin de sédimentation ont été réalisés d’août à octobre 2022, afin de retirer les sédiments accumulés et ainsi améliorer l’efficacité du bassin , a affirmé une porte-parole de Rio Tinto.

La multinationale a également été sanctionnée pour des déversements dans la rivière Petite-Décharge, entre le 2 août et le 4 octobre 2022, en provenance de l’aluminerie d’Alma.

Nos équipes se sont rapidement mobilisées pour identifier les causes et mettre en place des mesures correctives pour éviter que la situation se reproduise. Des travaux de dragage du bassin de sédimentation sont prévus à l’été-automne 2023 afin de retirer les sédiments accumulés et ainsi améliorer l’efficacité du bassin. Comme nous le faisons habituellement, nous avons rapidement avisé le ministère de la situation et avons informé ses représentants des actions à mettre en place.

Les deux amendes sont de 10 000 dollars chacune.