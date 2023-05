À la semaine prochaine fête ses 15 ans

Philippe Laguë et ses complices célèbrent ces jours-ci les 15 ans et les 450 épisodes d’À la semaine prochaine, une émission à sketches qui a su se démarquer dans le paysage médiatique québécois depuis sa création, en 2008.

L’émission-anniversaire, qui rassemble Michèle Deslauriers, Pierre Verville, Dominic Paquet, Véronique Claveau, Benoit Paquette et Pierre Brassard, sera diffusée samedi sur ICI Première, après avoir été enregistrée jeudi devant public à la Maison de Radio-Canada, à Montréal.

Pierre Verville et Pierre Brassard en enregistrement jeudi. Photo : Radio-Canada / À la semaine prochaine

Invité aux Grands entretiens cette semaine, Philippe Laguë a raconté qu'il entretenait une passion pour les récits audio depuis sa jeunesse, période durant laquelle il a été marqué par les photos de l’enregistrement du roman d’Orson Wells La guerre des mondes, réalisé pour la radio américaine en 1938.

J’étais fasciné par l’idée qu’ils étaient un groupe de comédiens sans public, et qu’ils jouaient leur texte avec la même intention que s’il y avait un public, a-t-il expliqué au micro de Stéphane Leclair. Les bras en l’air, se servir de son corps, lire son texte, bien le livrer…

J’étais tout petit et je me suis dit que j’aimerais tellement faire ça dans ma vie. Ça a changé ma vie. Et après, quand j’ai entendu [La guerre des mondes], je me suis dit : je vais faire mieux , a-t-il ajouté en riant.

« J’essaie de créer des images, et après [le public] fait le reste. » — Une citation de Philippe Laguë, animateur d’À la semaine prochaine

Bruitages, musique, textes : Philippe Laguë est entouré de plusieurs artistes pour donner vie à son émission. Photo : Radio-Canada / À la semaine prochaine

Des dents au micro

Semble-t-il que Philippe Laguë a réussi son pari, puisque ses auditeurs et auditrices répondent depuis 15 ans à son appel de fin d’émission : Malheureusement, c’est déjà terminé, mais heureusement, on peut se dire : ''À la semaine prochaine!"

Cet hiver, les sondages pour déterminer les cotes d'écoute plaçaient la revue d’actualité humoristique au second rang des émissions les plus écoutées du Grand Montréal. Et sa mouture de fin d’année, l’une des premières locomotives de la soirée télévisuelle de la veillée du Nouvel An de Radio-Canada, continue aussi d’intéresser le public année après année.

Avant d’y arriver, Philippe Laguë a toutefois marché un chemin de croix. Il a entre autres été technicien d'orthodontie pendant plusieurs années avant que son plaisir à commenter l’actualité avec couleur ne le pousse finalement vers la radio.

Michèle Deslauriers sur scène jeudi à la Maison de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / À la semaine prochaine

Tour à tour, cet homme à la verve étonnante a animé Le Buzz Show et Quand l’inspecteur s’en mêle à la radio communautaire CIBL, avant de faire le saut à Radio-Canada, en 1993, avec Bonsoir l’ambiance et Macadam tribus, en 1997.

À la barre d’À la semaine prochaine, Philippe Laguë a signé 450 émissions avec sa bande d’artistes friande d’imitations, de bruitages, de musique et d’humour.

Comme d’habitude, le public pourra entendre l'émission de cette semaine samedi à 11 h à l’antenne d’ICI Première. Elle sera également en rediffusion dimanche à 16 h, en plus d’être offerte en rattrapage sur Radio-Canada OHdio.

À la semaine prochaine prendra fin le 27 mai cette saison. L’émission sera de retour pour une 16e saison le 9 septembre 2023.