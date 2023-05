La profession de sage-femme toujours méconnue au Québec

En 2018, les sages-femmes ont réalisé près de 4 % des accouchements dans la province. La responsable des services à la maison des naissances du Fjord-au-Lac, Élizabeth Tailly, souhaite d'abord bien différencier le rôle des sages-femmes de celui des accompagnantes, aussi connues comme de doula.

La sage-femme est une professionnelle de la santé qui peut donner des soins cliniques, physiques aux usagères, que ce soit des examens ou la prescription de médicaments, a-t-elle expliqué. La doula, va plus dans une approche globale d'enseignement et d'accompagnement.

Les sages-femmes sont des professionnelles de la santé qui doivent accomplir un baccalauréat de quatre ans et demi et sont encadrées par un ordre professionnel.

La maison de naissance du Fjord-au-Lac est la seule au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle compte trois chambres d'accouchement. Photo : Gracieuseté du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pour la sage-femme, Clara Hébert, son travail lui permet d'offrir une expérience unique à ses usagères. Je sens régulièrement que je fais une différence régulièrement et que j'offre une possibilité qui n'est pas offerte ailleurs. On s'adapte vraiment aux besoins de la clientèle.

Depuis sa création, il y a dix ans, le service de sage-femme du Saguenay-Lac-Saint-Jean a accompagné plus de mille familles durant leur grossesse. Il est possible d'accoucher en leur présence à l'hôpital, à domicile ou à la maison de naissance du Fjord-au-Lac. Huit sages-femmes et sept aides natales y travaillent.

Accoucher en confiance

En février dernier, Céline Barthes a donné la vie à sa petite Mathilde à la maison de naissance. Elle a fait ce choix puisqu'il était important pour elle d'accoucher simplement et naturellement. J'ai adoré la proximité avec les sages-femmes, j'ai adoré être avec les mêmes personnes aussi, ça devient quasiment familial.

« Ça change tout, surtout notre état d'esprit quand on accouche. Tu es calme, t'es pas stressé et tu te fais confiance » — Une citation de Céline Barthes, usagère de la maison de naissance du Fjord-au-Lac

Céline Barthes a donné la vie à sa petite Mathilde à la maison de naissance Fjord-au-Lac, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Demande de modernisation

L'Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ) réclame une modernisation de la Loi sur les sages-femmes. L' OSFQ a profité de la Journée internationale de la sage-femme pour publier son mémoire sur le sujet. L'ordre mise sur le rayonnement de la profession afin de répondre aux besoins des communautés du Québec.