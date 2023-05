Ce sport ne fait pas dans la dentelle. Le jeu est rapide et robuste. Les contacts sont parfois violents.

C’est un sport très unique. Il a été créé pour les quadriplégiques. Pour y jouer, il faut que tu sois affecté à au moins trois des quatre membres. C’est un sport de contact, avec des fauteuils en acier. C’est très intense et c’est fou à voir jouer , explique Simon Richard, coordinateur de programme chez Parasport NB.

« C’est comme le rugby avec des autos tamponneuses » — Une citation de Simon Richard, est coordinateur de programme chez Parasport NB

Simon Richard, de Parasport NB et un des organisateurs de la compétition. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Ce championnat présenté au Colisée de Moncton ne couronnera pas seulement la meilleure équipe de rugby en fauteuil au Canada. Il servira de fenêtre pour le développement de ce sport au Nouveau-Brunswick et dans les provinces de l’Atlantique.

La compétition attire plus de 250 athlètes et accompagnateurs de partout au pays. Elle se terminera dimanche avec la finale pour le championnat national. Même si ce ne sont pas toutes les provinces qui ont envoyé une équipe à Moncton, on y retrouve des joueurs de partout au pays.

Par exemple, sur les 11 joueurs de l’équipe du Nouveau-Brunswick, il y en a deux de l’Île-du-Prince-Édouard et un du Manitoba.

C’est la première fois en 40 ans que l’Atlantique accueille le championnat. On en est vraiment fiers , se félicite Simon Richard.

Un sport qui a changé la vie de Joey Boudreau

Joey Boudreau fait partie de l’équipe du Nouveau-Brunswick. Son rôle offensif est de transporter le ballon dans la zone des buts adverses. C’est ma vie! Ça fait partie de moi , affirme-t-il.

Atteint de paralysie cérébrale, cet athlète est handicapé des deux jambes et du bras droit. Mais cela ne l’empêche pas de foncer à travers les autres fauteuils sur la surface de jeu.

Joey Boudreau est membre de l'équipe du Nouveau-Brunswick de rugby en fauteuil roulant. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Je vais jouer le restant de mes jours , assure-t-il. Ce sport a façonné la vie de Joey Boudreau.

Si je n’avais pas le sport en fauteuil roulant, je ne serais pas la personne que je suis devenu aujourd’hui. J’en suis vraiment fier. De recevoir ce championnat chez nous est un sentiment incroyable. Je ne peux pas expliquer, peu importe ce qui va se passer. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais , dit-il.

Sally Hutt, directrice de Parasport NB. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Que ce soit avec le rugby, comme c’est le cas en fin de semaine à Moncton, ou toute autre discipline, le parasport se veut une belle et grande famille, assure Sally Hutt, directrice générale de Parasport NB.

Si tu es blessé ou tu souffres de mobilité réduite, tu ne penses pas tout le temps qu’il peut y avoir un sport pour toi. Avec le parasport, nous formons une grande famille , indique-t-elle.

Avec des informations d’Yvan Roy et d’Isabelle Arseneau