L’Université de Sherbrooke cherche à amasser 250 M$

La campagne vient d'être lancée et elle durera jusqu'en 2028.

Déjà, 118 M$ ont été amassés ou promis à l'établissement d'enseignement supérieur. La campagne vise la concrétisation d'environ 150 projets.

On veut créer, par exemple, des cliniques d'enseignement pour la petite enfance et l'adolescence, les gens qui ont des enjeux de santé mentale ou différents enjeux de fonctionnement, où on met ensemble des étudiants en psychologie, en adaptation scolaire. Une clinique comme ça, ça n’existe pas au Québec. On veut créer ainsi une nouvelle façon d'enseigner avec de l'interdisciplinarité. C'est un exemple d'un projet très concret pour lequel on ne pourrait pas obtenir un financement, disons, ordinaire, parce qu'il est à mi-chemin entre le milieu universitaire, le milieu scolaire et le milieu de la santé et des services sociaux , explique le recteur Pierre Cossette.

« On ne propose pas seulement de donner à l'université en général [...], mais on a une série de plus de150 projets très concrets auxquels les gens peuvent s'associer, pour lesquels ils vont être en mesure de constater les impacts que ça peut avoir, en lien avec leurs intérêts. » — Une citation de Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke

La levée de fonds vise aussi à financer des bourses étudiantes et des travaux sur certaines infrastructures. La dernière campagne menée par l'université a notamment permis de rénover complètement la bibliothèque de droit. Elle est très très belle. On l'aurait fait quand même, mais on n’aurait pas eu les moyens de la faire aussi belle , précise le recteur.

L’animateur d’Infoman et diplômé de la Faculté des sciences, Jean-René Dufort, a animé le lancement de cette campagne vendredi.