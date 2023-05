Les joueurs des Olympiques vident leur vestiaire avec le cœur gros

Les hommes de Louis Robitaille ont répété toute l'année qu'ils avaient un groupe spécial avec une chimie d'équipe hors du commun. La nostalgie était palpable dans les propos de chacun, sachant qu'il y aura de nombreux nouveaux visages dans le vestiaire l'an prochain.

La grande majorité des joueurs sont restés jusqu'à 23 h 30 à l'aréna [mercredi soir]. T'es pas capable de partir, t'as le goût d'encore manger les bandes, le goût de gagner , a raconté l'attaquant Antonin Verreault.

C'est plus dur cette année, parce qu'on était un groupe tissé serré. On s'aimait comme des frères, on a travaillé fort toute l'année et on n'a pas eu le succès qu'on voulait avoir... Je suis quand même super fier de tous les gars , a renchéri son coéquipier Samuel Savoie.

La mine basse, les joueurs des Olympiques ont remercié la foule du Centre Slush Puppie au terme de leur élimination (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

L'organisation gatinoise doit notamment faire ses adieux aux joueurs trop âgés pour poursuivre leur carrière dans la LHJMQ , soit le gardien Francesco Lapenna, l'attaquant Cole Cormier et le défenseur Isaac Belliveau.

C'est sûr qu'on aurait aimé aller plus loin et ça fait mal, mais en même temps, je réalise que j'ai passé une belle carrière junior. Terminer à Gatineau, c'était incroyable. Les partisans et l'organisation, c'est de la grande classe , a confié Lapenna, qui devrait être le gardien partant des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa cet automne.

« On est ensemble chaque jour depuis le début de l'année, fait que c'est vraiment difficile. C'est un bon groupe de gars dont je vais m'ennuyer, c'est tough là. » — Une citation de Isaac Belliveau, défenseur des Olympiques de Gatineau

Ç'a a passé vite. Jouer ici devant un Centre Slush Puppie rempli qui chantait le Ô Canada, c'était le fun pis ça donnait des frissons , a ajouté Cormier, qui évoluera prochainement avec le HC Lugano en Ligue nationale suisse.

À la croisée des chemins

Les Olympiques ont conclu la présente saison avec 13 joueurs nés en 2003 au sein de leur formation. Du lot, l'état-major de l'équipe pourra seulement en garder trois dans l'alignement pour amorcer la prochaine campagne. Il ne fait aucun doute dans l'esprit du défenseur Olivier Boutin qu'il fera partie des heureux élus.

D'après moi, c'est clair que je pourrais apporter quelque chose à l'équipe , a-t-il simplement expliqué.

Les attaquants Zach Dean, Olivier Nadeau et Riley Kidney, tous sous contrat avec une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), devraient faire le saut chez les professionnels et ainsi, être exclus de l'équation de facto. Le franc-tireur Alexis Gendron espère imiter ses coéquipiers, mais ne ferme pas la porte à un retour à Gatineau.

C'est sûr que j'aimerais passer au prochain niveau en jouant professionnel l'année prochaine , a reconnu l'espoir des Flyers de Philadelphie. J'ai parlé avec Louis [Robitaille] et il m'a dit qu'il va m'accueillir avec les bras ouverts si je reviens jouer junior et j'aimerais ça aussi. Je pense que c'est la meilleure place dans la LHJMQ .

Le directeur général et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, pendant un match contre les Mooseheads de Halifax (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Considérant toutes ces variables, Louis Robitaille, le directeur général et entraîneur-chef des Olympiques, devra bientôt trancher entre entamer une reconstruction et épuiser sa banque de choix au repêchage afin de viser les grands honneurs une fois de plus en 2024. Certains semblent avoir une préférence pour la deuxième option.

L'essentiel des joueurs va être encore là, fait que d'après moi, on va être capable de ramener la même énergie et la même chimie , a avancé Olivier Boutin.

Je pense qu'on va avoir une équipe assez dominante l'année prochaine aussi , a insisté Gendron.

On devrait en apprendre un peu plus sur les intentions de M. Robitaille au cours des prochains jours. L'architecte du club gatinois devrait procéder à son bilan de saison la semaine prochaine.