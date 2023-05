Le couperet tombe sur le festival Éole en musique de Matane

L’organisme avait repris la barre du festival Éole en musique à l’été 2022 et le conseil d’administration s’estimait comblé par cette première expérience ainsi que par la réaction du public.

Le maire de Matane, Eddy Métivier, ne cache pas sa déception et se dit attristé de la tournure des événements. Je suis certain que l’administration de Kaméléart a pris une décision songée, des plus réfléchie, dans le contexte difficile que traverse l’organisme , ajoute l’élu municipal.

Eddy Métivier estime que Kaméléart a pris une décision songée en mettant sur pause Éole en musique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) a suspendu temporairement son service de programmation, car de nombreux artistes n’avaient pas été payés par le diffuseur.

Le conseil d’administration de Kaméléart a refusé notre demande d’entrevue, soutenant qu'il est préférable à ce moment-ci de se concentrer sur le travail d'analyse qu'il a à effectuer. Par voie de communiqué, les membres ont fait savoir qu’ils seront en mesure de faire le point quant à l’avenir de l’organisme à la fin du mois de juin.

« Depuis le 5 avril, ils ont les deux mains dedans pour essayer de comprendre la situation. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

Eddy Métivier dit également constater une grande déception au sein de la population matanaise. C’est sûr que d’avoir un diffuseur au niveau des spectacles, ça devient un atout pour une ville centre comme Matane , lance le maire. Il demeure néanmoins optimiste quant à l'avenir de l’organisme.

Le festival Éole en musique a été fondé en 2010 par Sébastien Noël et Sébastien Tremblay. Joint au téléphone, Sébastien Noël, qui est à la tête de l’organisation des Grandes Fêtes Telus, n’a pas souhaité commenter.