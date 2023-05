Encore de nouveaux retards pour les maisons des aînés à 800 000 $ la place

Par ailleurs, un nouveau document, produit par le Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec et rendu public le 3 mai, montre que les circonscriptions détenues par la Coalition avenir Québec (CAQ) ont plus de maisons des aînés que le poids relatif du parti.

Dans des régions caquistes, il y a plus de places offertes que d'aînés qui en cherchent. À Montréal, c'est l'inverse.

La Maison des aînés de Sherbrooke a été la première à ouvrir ses portes, en novembre 2022, mais elle ne peut pas encore accueillir des résidents au maximum de sa capacité. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Une moyenne de 6 mois de retard pour les chantiers

Notre compilation des nouvelles données du gouvernement montre qu'un chantier de maison des aînés dure en moyenne deux ans (713 jours), s'il n'y a pas de nouveau retard. En effet, le calendrier ne cesse d'être revu depuis la promesse phare de la CAQ, lors de la campagne électorale de 2018.

Les premières maisons devaient initialement offrir 2600 places avant octobre 2022. Or, aucune n'a été livrée à temps. Il était ensuite question de livrer 33 maisons avant la fin de 2022. Mais une seule l'a été, celle de Sherbrooke.

Aux dernières nouvelles, un total de 18 maisons des aînés devaient être achevées avant la fin d'avril. Nous venons d'apprendre que 10 d'entre elles ne l'ont pas été. C'est le cas de la plupart des projets des régions de Lanaudière et des Laurentides.

« Elles sont reportées à une date ultérieure, une mise à jour sera faite prochainement. » — Une citation de Noémie Vanheuverzwijn, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

La plupart des chantiers lancés en 2020 et 2021 ne sont pas terminés. En comparant les dates de livraison prévues l'an dernier avec les nouvelles données, on voit que la quasi-totalité des chantiers est encore retardée, de six mois en moyenne.

La construction de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre (Côte-Nord) cumule du retard. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Parmi les explications des retards, le ministère montre du doigt la « surchauffe du marché » de la construction, le « manque de main-d'œuvre » dans le secteur et la « pénurie de matériaux ».

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a donné l'exemple de la découverte d'un problème de construction à la Maison des aînés de Mirabel, qui a forcé le consortium mené par Pomerleau à revoir ses huit autres projets.

« Chaque chantier est unique et tous les projets peuvent rencontrer différentes problématiques techniques en cours de route. » — Une citation de Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec

Un constructeur de maisons des aînés interrogé par Radio-Canada trouve que le gouvernement exagère quand il blâme son industrie pour les retards. Notre source, qui ne peut être identifiée, car elle a une entente commerciale avec le gouvernement, affirme que c'est le manque de personnel pour accueillir les aînés qui cause les retards.

« Ils aiment bien mieux dire que le problème, c'est la construction, mais entre-temps, ils ont du mal à trouver le personnel », dit cet entrepreneur.

« Ça fait longtemps qu'on est prêt à livrer. Il y a une mauvaise foi de l'appareil gouvernemental. » — Une citation de Un constructeur de maisons des aînés

« Le gouvernement ne ralentit pas les chantiers », assure le porte-parole de la SQI, Francis Martel. Quant au cabinet de la ministre des Aînés, il en fait la promesse : « Toutes les places annoncées seront ouvertes, il s’agit d’un engagement de notre gouvernement ».

Des ouvertures graduelles à cause des difficultés de recrutement

Des établissements sont contraints d'ouvrir les maisons des aînés par étape, en raison des difficultés à avoir la main-d'œuvre nécessaire.

« Le recrutement représente un défi. C'est une des raisons pourquoi l'ouverture des maisons des aînés se fait graduellement », explique l'attachée de presse de la ministre Sarah Bigras.

Dans les Laurentides, le CISSS recrute depuis février 2022 pour ses cinq maisons des aînés, qui doivent toutes être terminées d'ici la fin juin. En date de lundi, il lui manquait encore 31 % de l'effectif requis (soit 255 sur 832).

« Il est déjà prévu que nous ouvrions progressivement nos maisons, soit un étage à la fois. Les places seront aussi comblées progressivement. » — Une citation de Mélanie Laroche, porte-parole du CISSS des Laurentides

Le CISSS des Laurentides prévoit même que l'ouverture complète des maisons des aînés n'aura pas lieu avant un an.

Si la plupart des maisons des aînés doivent être livrées d'ici l'année financière 2023-2024, on découvre dans un document gouvernemental  (Nouvelle fenêtre) que la majorité des employés seront mobilisés à partir de 2024-2025.

En 2023-2024, il n'y aura que 36 % des effectifs mobilisés, soit 2016 postes équivalent temps plein, alors qu'il en faudra, à terme, 5781.

Une chambre vide dans la Maison des aînés de Saint-Étienne-de-Lauzon. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Au 31 mars 2023, 360 places étaient ouvertes dans les maisons des aînés du Québec. Certaines sont à moitié occupées, comme à Sherbrooke. D'autres, complètement vides, comme à Saguenay.

Le ministère de la Santé nous explique que, lorsque le bâtiment est livré conforme, il faut encore attendre de 8 à 12 semaines avant qu'il n'ouvre, le temps, notamment, d'aménager les lieux et de former les employés, quand on a réussi à les trouver.

Le délai pourrait être encore plus long en été, prévient le ministère, en raison des équipes réduites. Nous avons par exemple appris que le CISSS de Laval projette maintenant l'ouverture de la Maison des aînés de Chomedey en septembre plutôt qu'en juillet.

Les maisons des aînés livrées sont toutes dans des comtés de la CAQ

Si la toute première maison des aînés a ouvert à Sherbrooke, ce n'est pas dans le comté de la députée de Québec solidaire Christine Labrie. Elle est plutôt localisée dans la circonscription de Saint-François, où la CAQ est élue.

La députée caquiste Geneviève Hébert assistera même à une deuxième inauguration de maison des aînés dans son comté, dans quelques mois. Christine Labrie, elle, n'aura pas cette chance.

Ces informations viennent d’un nouveau tableau  (Nouvelle fenêtre) , produit par les fonctionnaires du Secrétariat aux aînés et rendu public le 3 mai, dans lequel sont indiqués la circonscription électorale de chaque maison des aînés ainsi que les dates de livraison et les coûts.

Au total, 91 % des maisons des aînés sont dans des circonscriptions de la CAQ, alors que le parti compte pour 72 % des députés à l'Assemblée nationale.

Au moment d'annoncer la localisation des projets, en 2020, la CAQ détenait 60 % des circonscriptions et ces comtés avaient 78 % des maisons des aînés.

« Le choix des emplacements pour les MDA est entièrement basé sur la planification du vieillissement sur un territoire donné sur une échelle de 15 ans », répond le cabinet de la ministre des Aînés Sonia Bélanger.

« En aucun cas il s’agit de décisions politiques. » — Une citation de Sarah Bigras, attachée de presse de la ministre des Aînés

Le 4 juin 2020, le premier ministre François Legault avait néanmoins affirmé que les 202 projets d’infrastructures accélérés par le projet de loi 66 (dont font partie les maisons des aînés) avaient été répartis en fonction du poids politique de son parti.

« Il y en a à peu près 60 % que c'est dans des comtés de la CAQ, puis 40 % dans des comtés des partis d'opposition, ce qui représente à peu près la répartition du nombre de députés, quoiqu'on voudrait en avoir plus que 60 %, là. Donc, il ne faut pas négliger les autres comtés. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec, le 4 juin 2020

La CAQ n'a effectivement pas négligé les autres comtés. En 2020, au moment d'annoncer les projets, 10 des 46 maisons des aînés étaient planifiées dans des circonscriptions de l'opposition, dont au moins 7 visées par le parti pour faire des gains électoraux. Ce dernier en a remporté six, comme Rimouski, Duplessis et Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Plus de places offertes que d'aînés en attente dans des régions caquistes

En plus d'offrir des milieux de vie et de soins de meilleure qualité, les maisons des aînés doivent contribuer à rattraper le retard de l'offre de places. Au 31 mars dernier, 4168 Québécois attendaient une place en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), et les projets en cours de maisons des aînés offriront 3480 places.

Par exemple, dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, l'attente et l'offre coïncident.

En revanche, en comparant la liste d'attente avec les places projetées par région, on note de grandes distorsions. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, aura 360 places dans des maisons des aînés alors que 62 personnes sont en attente d'une place en CHSLD.

Mis à part deux comtés détenus par le PQ, toutes les régions ci-dessus sont entièrement acquises à la CAQ.

À l'inverse, Laval et l'Île-de-Montréal, où la CAQ est moins présente, affichent la plus grande disparité entre la liste d'attente et l'offre de places en maisons des aînés.

Lors de l'étude des crédits, la semaine dernière, la porte-parole libérale pour les aînés, Linda Caron, avait questionné la ministre Sonia Bélanger à ce sujet. « Comment les sites sont-ils sélectionnés pour en arriver à une telle disparité entre l’offre et la demande? », avait-elle demandé.

« La méthode qui a été utilisée, à l’époque, par ma prédécesseure [Marguerite Blais] et les équipes ministérielles, c’était vraiment en lien avec les régions qui avaient la population la plus âgée », a répondu la ministre. « Montréal est une région qui est jeune », a ajouté Sonia Bélanger.

« Le choix a été d’y aller vraiment en fonction du changement démographique, du vieillissement de la population. » — Une citation de Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, le 3 mai 2023

La circonscription péquiste de Matane-Matapédia, un des plus vieux comtés du Québec avec 52 ans d'âge médian, n'a aucune maison des aînés de planifiée. À l'inverse, les comtés caquistes de Hull, Mirabel, Les Plaines et Jean-Talon ont un âge médian de 38 ans, plus faible que le reste du Québec (43) et ils auront pourtant une maison des aînés.

« Les maisons des aînés, on les a construites dans une perspective des 10 prochaines années. » — Une citation de Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, le 3 mai 2023

La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, lors de l'étude des crédits de son portefeuille. Photo : Radio-Canada / Assemblée nationale du Québec

Selon la ministre, « 3480 places [cela] semble suffisant ». Il y actuellement au Québec 1,8 million de personnes âgées de 65 ans et plus. En 2031, il y en aura 2,3 millions. Mais le gouvernement pense que le renforcement du maintien à domicile comblera l'écart.

Plus de 800 000 $ par lit

Le coût des maisons des aînés ne cesse de grimper depuis l'annonce initiale de François Legault. Au départ, lors de la campagne électorale de 2018, une trentaine de maisons devait coûter un milliard de dollars.

Annoncée à moins de 400 000 $ la chambre, au départ, elle s’élève en moyenne à plus de 804 425 $, selon la dernière évaluation de la SQI, pour un total de 2,8 milliards de dollars.

Il y a même six maisons des aînés dont le coût du lit dépasse le million de dollars, dont celle à Cap-aux-Meules, à près de 1,6 millions de dollars la place.

« Les dépassements de coûts sont dus à la surchauffe du marché de la construction », explique le porte-parole de la SQI, Francis Martel. L'an dernier, Radio-Canada révélait que le montant de soumissions de constructeurs avait explosé.