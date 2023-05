Hausse de 40 % des inscriptions pour devenir sauveteur au Québec

Le Programme d'aide financière qui vise à assurer la gratuité de la formation des surveillants-sauveteurs et des moniteurs aquatiques du gouvernement du Québec porte ses fruits, selon la Société de sauvetage.

Lancée officiellement le 27 avril, la formation gratuite semble attirer davantage de futurs sauveteurs. C'est une bonne nouvelle d'après Raynald Hawkins, directeur général de l'organisme.

On le voit déjà, il y a un 40 % d'augmentation d'inscriptions. Je comprends que c'est le phénomène, c'est gratuit, c'est nouveau donc on l'essaie. On espère que ça va [entraîner] une baisse de cette pénurie de surveillants-sauveteurs , dit-il.

Raynald Hawkins mentionne que la pandémie a eu pour effet de contrer les efforts de prévention de la Société de sauvetage et le déploiement du programme Nager pour survivre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Encore faut-il que ces nouveaux sauveteurs formés occupent les postes vacants dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

« Ce n’est pas parce que j'ai 40 % plus de sauveteurs formés que je vais avoir 40 % plus de gens qui vont vouloir aller travailler. Tous les autres quarts de métiers sont très attirants, parfois même plus rémunérateurs. » — Une citation de Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec

Selon le gouvernement du Québec, la pandémie a causé une diminution de 50 % du nombre d'inscriptions aux formations d'entrée.

En 2022, il manquait environ 2000 préposés à la surveillance aquatique dans la province.

Une formation complète de sauveteur coûtait environ 1 000 $.

Les brevets de sauveteurs nationaux ou de moniteurs aquatiques sont octroyés par plus de 200 fournisseurs au Québec.

Rivières à éviter

Avec l'arrivée du beau temps dans plusieurs régions du Québec, ceux qui seraient tentés de se rendre aux abords des cours d'eau et des rivières pour se rafraîchir devront faire preuve de prudence.

Les inondations des derniers jours rappellent une nouvelle fois l'imprévisibilité des cours d'eau, selon Raynald Hawkins, qui lance un appel à la vigilance.

Deux corps ont été repêchés plus tôt cette semaine dans la rivière du Gouffre entre Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, dans Charlevoix. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La crue des eaux a été plus importante. Je comprends qu'avec le beau temps, le tout va baisser, mais ça ne veut pas dire que les courants ne sont plus présents, au contraire. Des fois, nos rivières vont nous démontrer certaines accalmies, mais sous la surface, les débits sont toujours très présents , prévient Raynald Hawkins.

Il invite les parents à être particulièrement prudents avec leurs enfants. Il faut s'en éloigner [des cours d'eau]. La crue des eaux fait en sorte qu'on est venus amoindrir la solidité de certains sols. C'est plus évident qu'on pourrait glisser à l'eau.

Jusqu'ici, l'année 2023 a été marquée par 17 noyades, contre 7 à pareille date l'an dernier.

De ce nombre, on compte les huit personnes qui ont péri dans un naufrage à Akwesasne, de même que les deux pompiers volontaires emportés par les eaux dans Charlevoix, lundi dernier.