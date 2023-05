Les réductions de service de la CTT suscitent la crainte des usagers

La Commission de transport de Toronto (CTT) opère des changements qui entraînent des réductions de service sur certains itinéraires dès dimanche. Par conséquent, les usagers doivent attendre plus longtemps pour monter dans les métros de la ligne la plus fréquentée de la ville.

Les temps d'attente de la ligne 1 Yonge-University vont augmenter pendant toutes les périodes de la semaine, passant de :

3 à 4 minutes pendant l'heure de pointe du matin;

3 à 6 minutes pendant la journée et en soirée;

5 jusqu'à 8 minutes de 22 h à la fin du service;

Les temps d'attente de la ligne 1 Yonge-University vont augmenter, passant de 3 à 8 minutes dépendamment du moment de la journée. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

Alors que le porte-parole de la CTT, Stuart Green, assure que ce plan n’affectera pas l’offre de service, les usagers doutent quant à eux du bien-fondé de ces nouveaux horaires.

Je pense que c'est probablement un moyen pour la CTT d'économiser de l'argent , juge Deborah Wenk, une usagère qui utilise quotidiennement la ligne 1 pour ses déplacements domicile-travail.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de réduire le service. » — Une citation de Deborah Wenk, usagère de la CTT

Beaucoup de gens dépendent des transports en commun pour sortir pendant leur pause. Par exemple, si le service est suspendu à 11 h en semaine en raison d’un manque d’achalandage, je n'aurais plus la possibilité d’aller manger au centre-ville, surtout que je n'ai pas de voiture , poursuit Mme Wenk.

Plus de transparence

La directrice générale du groupe de défense des transports en commun TTCriders, Shelagh Pizey-Allen, déplore le manque d’informations sur le site Web de la CTT qui ne décrit pas, selon elle, l'évolution du service.

Shelagh Pizey-Allen est la directrice générale du groupe de défense des transports en commun TTCriders. Photo : Shelagh Pizey-Allen

Par exemple, sur les changements de la ligne 1, il est écrit sur le site : le service de métro sera ajusté à tout moment de la journée pour aligner les horaires sur la demande d'achalandage.

M. Green rappelle qu'il s'agit de changements d'une à 3 minutes sur un minimum de lignes à différents moments de la journée. Le temps d'attente n'augmentera pas de manière significative.

Une affirmation insuffisante selon TTCriders pour justifier ces coupures qui causent de la frustration chez les usagers .

« Le problème, c'est que la CTT n'est pas réglée comme une horloge. » — Une citation de Shelagh Pizey-Allen, directrice générale de TTCriders

Si votre bus arrive une minute plus tard, vous risquez d'attendre plus longtemps et rater votre correspondance avec le bus ou le tramway. Et certains retards durent beaucoup plus d'une minute. Ainsi, sur la ligne 1, vous attendrez 8 minutes au lieu de 4 minutes, par exemple. Les retards vont s'additionner.

Cette série de réductions fait suite aux changements apportés à 20 % des itinéraires de la CTT en mars, dont plus de la moitié ont entraîné des temps d'attente plus longs. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

Payer plus cher, mais… moins de services

Plusieurs usagers se demandent pourquoi payer plus cher et obtenir moins de services.

Nous comprenons que personne n'aime payer plus pour quoi que ce soit, en particulier pour les transports en commun , admet M. Green.

Stuart Greene, le porte-parole de la Commission de transport de Toronto Photo : Radio-Canada

Ce que nous constatons actuellement, c'est que de plus en plus de gens reviennent aux transports publics. Mais nous ne sommes qu'à 70 % du niveau prépandémique alors que nous fournissons 90 % du service prépandémique. Nous offrons donc plus de services pour le nombre de personnes qui utilisent le transport en commun.

Nous sommes serrés financièrement, ajoute-t-il. Nous devons donc être très intelligents dans la façon dont nous utilisons nos services pour réduire les dépenses.

De son côté, Deborah Wenk soulève des contradictions.

Ils se plaignent de l'engorgement de la circulation par toutes ces voitures, et en même temps ils rendent les transports en commun de plus en plus chers , déclare-t-elle.

Ils vont donc à l'encontre de la solution à tous ces problèmes de circulation s'ils réduisent les services de transport en commun et les rendent plus chers.

Malgré les critiques, la Commission de transport de Toronto assure les usagers que les horaires sont modifiés pour améliorer la fiabilité du service.

« Le service de métro sera ajusté à tout moment de la journée pour aligner les horaires sur la demande d'achalandage », selon Stuart Green, le porte-parole de la CTT. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

M. Green rappelle aussi que ces changements sont très minimes et ne concernent qu'un très petit nombre de lignes.

Nous protégeons le service sur les lignes très fréquentées et nous nous assurons que les gens disposent toujours de moyens fiables pour se déplacer , conclut-il.

Au total, 17 itinéraires sont visés par des réductions de service dès dimanche.

Les changements sont disponibles sur le site de la Commission de transport de Toronto.