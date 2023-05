Des centaines de personnes soulignent la Journée de la robe rouge à Winnipeg

La Journée de la robe rouge a été soulignée, vendredi, à Winnipeg lors de différents événements et rassemblements, en pleine tourmente au sujet de femmes autochtones assassinées et dont les corps pourraient se trouver dans des dépotoirs.

Des centaines de personnes, vêtues de rouge, se sont rassemblées au croisement de l’avenue Portage et de la rue Main, pour souligner cette Journée nationale de sensibilisation aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées.

Une ronde de danse a marqué le début du cortège, dont les membres ont ensuite marché jusqu’à La Fourche.

Parmi les personnes présentes, Iris Lauzon, une Métisse venue manifester, souligne l’importance de l’événement. Nous sommes précieuses et importantes. Le pays doit aussi nous considérer comme telles.

Le cortège de personnes participant à un rassemblement vendredi à Winnipeg, dans le cadre de la Journée de la robe rouge s'est ensuite dirigé vers la Fourche. Photo : Radio-Canada

Iris Lauzon s'est dite touchée par l’ampleur de l’événement. Je suis vraiment étonnée, je viens d'une époque où nous ne parlions pas de cela, dans les années 1970-1980.

Nous existons est écrit en grandes lettres sur la pancarte de Juniper Blyth. Elle rappelle que c’est un sujet qui a besoin de plus d’attention . C'est une partie sombre de notre histoire. […] Nous ne pouvons pas changer si nous ne l'acceptons pas , pense-t-elle.

La députée néo-démocrate de Winnipeg-Centre, Leah Gazan, a rappelé la nécessité d’avoir une alerte robe rouge afin d’enrayer la crise de violence en cours . Nous avons le droit de vivre , a-t-elle ajouté.

Le premier ministre lui-même a reconnu qu'il s'agissait d'un génocide. C’est une chose de reconnaître, c’en est une autre d’agir , a-t-elle ajouté.

Un petit groupe au dépotoir Brady

Au dépotoir du chemin Brady, un groupe restreint de personnes s'est réuni, un choix de lieu qui n’est pas fait au hasard, selon le militant Tre Delaronde.

En effet, des corps de femmes autochtones ont été trouvés dernièrement dans des dépotoirs autour de Winnipeg. La police pense d’ailleurs que d’autres femmes autochtones pourraient s’y trouver.

Tre Delaronde est membre des First Nation Indigenous Warriors. Photo : Radio-Canada

Selon le militant, cette journée, aussi connue sous le nom de Journée de la robe rouge , symbolise le sang de ces femmes oubliées.

Une dizaine de personnes étaient présentes aux abords de la décharge Brady. Photo : Radio-Canada / Prabhjot singh lotey

Exposition Plus jamais de sœurs volées

Ailleurs, au Musée pour les droits de la personne de Winnipeg l’exposition temporaire Plus jamais de sœurs volées, présente des objets du ballot sacré de l’Enquête nationale sur les femmes, les filles et les personnes LGBTQ + autochtones disparues et assassinées.

Des robes rouges, des courtepointes et des bannières font notamment partie de la liste des objets mis à l’honneur.

L'exposition « Plus jamais de sœurs volées » est visible jusqu'au 7 mai. Photo : MCDP, Aaron Cohen

L’exposition fait écho à l’installation The REDress Project, créée par l’artiste Jaime Black, qui est exposée en permanence dans la galerie.

Il est possible de visiter cette exposition gratuitement jusqu’à dimanche.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et Anne-Louise Michel