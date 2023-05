Nuit agitée pour les habitants de Drayton Valley, forcés d’évacuer en raison d’un incendie

En raison d’un feu de forêt et de broussailles qui a entraîné l’évacuation des quelque 7200 habitants de Drayton Valley, en Alberta, les personnes évacuées sont accueillies au Centre d’exposition d’Edmonton, après une nuit de jeudi à vendredi mouvementée.

Fay Barnett était loin de s’imaginer jeudi soir qu’elle quitterait précipitamment son domicile de Drayton Valley pour Edmonton, en plein milieu de la nuit.

Alors qu’elle mettait ses chiens au lit vers 23 h, cette habitante de la localité située au sud-ouest de la capitale a été alertée par un curieux message sur sa télévision : On a vu à la télé que Drayton Valley avait une demi-heure pour évacuer, alors nous avons emballé nos affaires, tous nos animaux et nous sommes venus à Edmonton.

Fay Barnett et son beau-fils ont récupéré leurs animaux et ont quitté leur maison.

Si elle a pu prendre la route en cortège pour rejoindre Edmonton, d'autres habitants de Drayton Valley ont dû évacuer les lieux dans des autocars.

C'est ainsi que Liz Dack, sa fille, et leur chat ont rejoint le Centre d’exposition d’Edmonton. Avant de partir, elle pouvait voir et sentir de la fumée dans l'air. Sa famille a eu du mal à fermer l'œil toute la nuit.

« C'était un voyage difficile, mais nous avons réussi. » — Une citation de Liz Dack, habitante de Drayton Valley

Georgia Frost, une chauffeuse d'autocar établie à Rocky Rapids, à environ 7 km au nord de Drayton Valley, a aidé à l'évacuation des personnes la nuit dernière.

Les responsables de sa compagnie d'autocars ont lancé un appel à tous ceux qui étaient prêts à venir aider, dit-elle. Un groupe de chauffeurs dont elle fait partie a répondu à favorablement afin d'aider les personnes sans véhicule ou dans l’incapacité de conduire.

Nous nous sommes réunis et nous sommes allés au bureau du comté, et on nous a dit ce qu'il fallait faire , explique Georgia Frost.

Georgia Frost et ses collègues se sont déployés d’un point à l’autre pour rassurer les personnes paniquées et les conduire dans des lieux plus sécuritaires.

Drayton Valley a évacué l'ensemble de ses habitants à cause d'un feu qui fait rage dans la localité. Photo : Fournie par

Liz Dack qui a profité de ce service est reconnaissante envers toutes les personnes qui ont aidé sa famille à se mettre en sécurité à Edmonton.

Ils nous ont amené un autocar, c'était vraiment incroyable , déclare-t-elle.

Les évacués de Drayton Valley gardent les yeux rivés vers leur localité, où ils espèrent qu'il y aura bientôt un retour à la normale.