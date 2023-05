Près de 800 coureurs de tous les âges ont défilé dans les rues de Sherbrooke samedi

C'est un relais qui veut mettre en image tous les acteurs qui sont impliqués dans la persévérance scolaire. [...] Ça débute par un jeune du secondaire et ensuite, c'est des adultes. Dans l'équipe, on doit avoir un membre du personnel du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke [CSSRS], et un parent. Ça se termine par de un à trois jeunes du primaire , explique l’animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire du CSSRS , Mary-Lou Butterfield.

« La réussite, c'est l'affaire de tous. Ce n’est pas juste des notes scolaires. C'est vraiment qu'un élève soit heureux et ça, c'est autant les parents, les enseignants, les concierges, les directions. C'est tout le monde ensemble qu'on se rend au bout du relais. » — Une citation de Mary-Lou Butterfield, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire du CSSRS

Mary-Lou Butterfield organise le relais O2 depuis plus d'une décennie. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Environ 90 bénévoles dirigeront les coureurs. Les points de relais, c'est des écoles, donc c'est dans Sherbrooke, dans la ville , précise Mary-Lou Butterfield. La course commencera et finira aux bureaux du CSSRS , et mènera entre autres ses participants aux écoles du Phare, Marie-Reine, Eymard, Hélène Boullé, Sacré-Coeur, Carillon, Quatre-Vents, et Champlain. Elle se déroulera de 8 h 30 à 15 h.

« C'est une course pour représenter la persévérance scolaire, et aujourd'hui ça a été un excellent exemple de ça, il a fait chaud, il y a de la côte à Sherbrooke, il y avait des moments difficiles, on avait le goût d'abandonner à certains moments, mais grâce à l'équipe, grâce à l'événement, on persévère, c'est un peu comme un parcours scolaire au final [...] La journée d'aujourd'hui, c'est un peu pour montrer que quand on est ensemble, qu'on a un objectif pour se dépasser, on est capables d'accomplir de grandes choses. » — Une citation de Charles Gagné-Deland, enseignant à l'école Mitchell-Montcalm et coureur.

Il n'y a pas de gagnant au niveau chronomètre. On pige deux équipes qui représentent des écoles, et ces deux équipes-là remportent une bourse de 1000 $ pour un projet de leur choix dans l'école , ajoute Mary-Lou Butterfield.

« Ce n'est pas les chronomètres qui sont importants cette journée-là, c'est que chaque équipe se rende à destination, ensemble. » — Une citation de Mary-Lou Butterfield, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire

65 équipes ont parcouru un trajet de 55km dans le cadre du 12e relais O2. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Les retombées de la course aideront à financer l’activité. Les surplus amassés iront à la Fondation pour les élèves du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

« Nos enfants ont besoin d'être encouragés, d'être stimulés en dehors des classes, et faire du sport en équipe, en relais, avec des membres du personnel, des parents, des enseignants, c'est un bagage incroyable pour nos jeunes. » — Une citation de Anne Préfontaine, directrice générale de la fondation pour les élèves de la CSSRS.

Les non-coureurs peuvent appuyer les participants en faisant un don sur le site web de la Fondation pour les élèves du CSSRS ou sur la page Facebook du Relais O2.