Un couvent de Trois-Rivières sera converti en logements pour aînés

Le projet permettra d’accueillir une centaine de locataires; il sera composé de 18 studios et de 51 logements de trois­-pièces et demi qui pourraient être loués au courant de l’année 2024.

La nouvelle vocation du couvent avait d'abord été annoncée en 2017, mais la pandémie, les élections et la hausse des coûts de construction ont retardé le processus.

La reconversion est pilotée par l’organisme sans but lucratif (OBNL) Accès logement. Sans l’aide financière du gouvernement et de la Ville, le projet aurait été difficile à réaliser, explique le président, Jean Branchaud.

On a eu des des nouveaux estimés et on est passé de 7,5 à 18 millions [de dollars] , puis avec les taxes et toutes les contingences, ça va monter à tout près de 25 millions, donc on avait un gros manque à gagner , affirme-t-il.

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi qu’il investit 7,8 millions de dollars dans le projet. La Ville de Trois-Rivières contribue quant à elle au projet à hauteur de 3,7 millions de dollars.

Le couvent Kermaria des Filles de Jésus, à Trois-Rivières, sera converti en 69 logements pour aînés. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

La Résidence Kermaria sera destinée à des personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie et à faible revenu.

C’est une grande nouvelle pour les personnes aînées qui vivent une situation un peu plus importante de vulnérabilité, dans le contexte actuel. Et le logement, on sait à quel point l'offre est insuffisante , affirme le ministre du Travail du Québec et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, qui était présent pour l’annonce. Le ministre responsable de la Mauricie ajoute que ça s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’améliorer le maintien à domicile.

Environ 150 personnes avaient déjà manifesté leur intérêt pour un de ses logements dans le cadre d'un sondage effectué il y a trois ans.

Kermaria [...] a été pour nous, Filles de Jésus, un lieu de vie qui favorisait la relation par l’accueil, l’écoute et le partage. Nous souhaitons que rapidement, des gens moins fortunés remplissent Kermaria, si cher pour nous a indiqué Soeur Monique Brûlé, régionale des Filles de Jésus du Canada.

De gauche à droite : le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, le président d'Accès logement, Jean Branchaud et Soeur Monique Brûlé, régionale des Filles de Jésus du Canada. Photo : Radio-Canada / Raphaëlle Drouin

Les organisateurs souhaitent compléter les plans et devis cet automne, pour une première pelletée de terre au début de 2024.

Avec des informations de Raphaëlle Drouin