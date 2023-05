Pétrole et eau contaminée : un mélange toxique absent des élections albertaines

À Fort Chipewyan, vous ne trouverez pas de pancarte électorale. La petite communauté à majorité autochtone située à 200 kilomètres au nord de Fort McMurray n’est accessible qu’en avion ou en bateau pendant la majorité de l’année. Les politiciens ne s’y rendent que très rarement et les résidents s’intéressent bien plus au destin des Oilers d’Edmonton qu’à la politique provinciale.

Cet isolement est pourtant loin de les immuniser contre les conséquences des décisions du gouvernement albertain, en particulier son soutien indéfectible à l’industrie pétrolière.

On est en train de perdre nos animaux, raconte Marina Stewart. Il y a moins d’orignaux, moins d’oiseaux. L’industrie touche les animaux, ce qu’ils mangent. C’est en train de les tuer , dénonce l’aînée de 74 ans.

Marina Stewart se nourrit encore en bonne partie de ce qu'elle chasse et pêche. Photo : Radio-Canada / Julien Fournier

Comme de nombreux Métis et membres de Premières Nations de la région, elle a grandi en bonne partie dans des camps de chasse et de pêche. Encore aujourd’hui, elle se nourrit en bonne partie de la viande et des plantes qu’elle récolte dans la forêt boréale.

Ses craintes liées à l’exploitation pétrolière ne sont pas nouvelles, mais elles ont été décuplées cet hiver. Il y a un an, une fuite de déchets contenant notamment de l'arsenic et des métaux lourds a été découverte dans un bassin de décantation près de la mine Kearl, qui appartient à la pétrolière L'Impériale. Les résidents de Fort Chipewyan n'en ont été informés que 9 mois plus tard au moment où un deuxième déversement a été détecté.

Dommage psychologique et environnemental

De nombreux traumatismes ont refait surface après la découverte de la fuite, explique Marie Marten, membre de la Première Nation Crie Mikisew, une des deux communautés autochtones qui bordent Fort Chipewyan.

On doit composer avec toutes sortes de problèmes de santé mentale, notamment à cause du déversement , explique cette ancienne travailleuse du pétrole. Elle tient devant elle une photo de son cousin Grant, décédé du cancer en 2008.

Marie Marten craint de développer un cancer si elle continue à consommer de la viande d'animaux chassés dans le bassin de la rivière Athabasca. Photo : Radio-Canada / Julien Fournier

En 2014, un rapport de la province avait montré une prévalence plus élevée de certains cancers rares dans la communauté, sans toutefois établir de lien de causalité avec l'exploitation pétrolière. Les Autochtones réclament depuis 20 ans une étude sur les impacts de la pollution sur les taux de cancer.

Cela fait des années que Marie Marten ne consomme plus l’eau du robinet. Elle a aussi peur de manger la viande des animaux chassés dans la région. Elle espère que les politiciens prendront enfin la question au sérieux.

« Est-ce qu’ils vont faire quelque chose cette fois ou est-ce qu’ils vont encore une fois balayer ça sous le tapis? Les questions autochtones sont importantes, nos vies ont de la valeur! » — Une citation de Marie Marten, membre de la Première Nation Crie Mikisew

Confiance brisée

Le chef de la Première Nation Athabasca Chipewyan, Allan Adam, n’a en général pas une très bonne opinion du gouvernement provincial et encore moins de celui dirigé par Danielle Smith. Il croit que le déversement de Kearl a démontré que l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta (AER), le chien de garde censé surveiller les pétrolières, ne joue pas son rôle. Il accuse l’organisme d’être à la solde de l’industrie.

L’Agence doit être démantelée. On peut se débarrasser d’eux. Le système est complètement dysfonctionnel , affirme-t-il avant de promettre de traîner le régulateur devant les tribunaux pour son inaction.

Aller à l'image 0 Pour produire un baril de pétrole dans les sables bitumineux, il faut de trois à quatre barils d’eau recueillie d’une rivière. Aller à l'image 1 On fait passer l'eau par les sables bitumineux pour en extraire le pétrole. L’eau résiduelle, très toxique, est acheminée vers les bassins de décantation. Aller à l'image 2 Sur l'un de ces bassins, de la taille d'un lac, des sons qui ressemblent à des tirs de projectiles sont émis à fréquence aléatoire très rapide afin d'effrayer les oiseaux et les éloigner de ces bassins toxiques. Aller à l'image 3 Malgré cela, il y a quelques semaines, une trentaine d'oiseaux ont été retrouvés morts dans un bassin de la pétrolière Suncor. 1 / de 4 Pour produire un baril de pétrole dans les sables bitumineux, il faut de trois à quatre barils d’eau recueillie d’une rivière. Photo : Radio-Canada / Julien Fournier Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 4 Pour produire un baril de pétrole dans les sables bitumineux, il faut de trois à quatre barils d’eau recueillie d’une rivière. Photo : Radio-Canada / Julien Fournier

Image 2 de 4 On fait passer l'eau par les sables bitumineux pour en extraire le pétrole. L’eau résiduelle, très toxique, est acheminée vers les bassins de décantation. Photo : Radio-Canada / François Joly

Image 3 de 4 Sur l'un de ces bassins, de la taille d'un lac, des sons qui ressemblent à des tirs de projectiles sont émis à fréquence aléatoire très rapide afin d'effrayer les oiseaux et les éloigner de ces bassins toxiques. Photo : Radio-Canada / François Joly

Image 4 de 4 Malgré cela, il y a quelques semaines, une trentaine d'oiseaux ont été retrouvés morts dans un bassin de la pétrolière Suncor. Photo : Radio-Canada / François Joly

Il voudrait que les partis politiques s’engagent à réformer l’agence pour que les Autochtones aient un siège à la table de décision. Il demande aussi aux partis de mettre de l’avant un plan de nettoyage à long terme pour les bassins de décantation où s’accumulent des centaines de milliards de litres de déchets résultant de l’extraction des sables bitumineux.

Ceux-ci consistent en une soupe toxique contenant notamment de l’arsenic, des métaux lourds et des hydrocarbures. Les bassins occupent aujourd’hui une superficie supérieure à celle de la Ville de Vancouver.

La portion la plus liquide de ce mélange peut être décontaminée, mais cela coûte cher, explique Mandy Olsgard, une toxicologue qui a travaillé pour l’industrie et la province et agit maintenant à titre de consultante indépendante, notamment pour les Premières Nations du nord-est de l'Alberta.

Les entreprises n’ont pas fait la démonstration qu’elles sont capables d’éliminer les contaminants des solides qui s’accumulent au fond des bassins. Ils veulent seulement les enfouir et replanter des arbres par-dessus.

Promesses timides

Malgré l’ampleur du déversement, la pollution causée par l’exploitation pétrolière est bien loin dans la liste des priorités des électeurs et des candidats aux élections provinciales albertaines.

S’il y a des améliorations à faire, je suis tout à fait ouverte à en discuter , répond la cheffe du Parti conservateur uni, Danielle Smith, qui promet une transparence radicale de la part de la province dans l’avenir.

La cheffe néodémocrate, Rachel Notley, s'entend pour dire qu’il faut réformer l’Agence de réglementation, mais ne veut pas garantir un droit de veto aux communautés autochtones. Il doivent avoir leur mot à dire , ajoute-t-elle néanmoins.

Après des décennies à sonner l’alarme, plusieurs résidents de Fort Chipewyan sont cependant désillusionnés et ne croient plus aux promesses des politiciens. C’est notamment le cas de Mike Cardinal, un survivant des pensionnats pour Autochtones.

Pour Mike Cardinal, la pollution des sables bitumineux est une menace pour les écosystèmes et la culture autochtone. Photo : Radio-Canada / François Joly

La nature l’a aidé à guérir après les traumatismes qu’il y a subis. Les sables bitumineux causent selon lui des dommages environnementaux, mais aussi culturels.

« Ce sont toujours des promesses brisées. Je n’ai plus rien à dire à ces gens-là parce qu’ils ne nous écoutent jamais de toute façon. La confiance est brisée. » — Une citation de Mike Cardinal, aîné et résident de Fort Chipewyan

Poids démographique et démocratie

Le gouvernement de l’Alberta est cependant dépendant des revenus pétroliers. Ceux-ci ont atteint 27 milliards de dollars en 2022-2023. La pollution des sables bitumineux touche en plus une petite population.

Le chef Billy Joe Tuccaro a peur pour la santé des enfants de sa communauté. Photo : Radio-Canada / Julien Fournier

Le chef de la Première Nation Crie Mikisew, Billy-Joe Tuccaro, ne s’étonne donc pas qu’il soit davantage question du nouvel aréna des Flames que de pollution. Il y a un million de personnes à Calgary. C’est un million de votes.

« Je vous garantis que si ce déversement s'était produit près d’une des rivières qui traversent Calgary, tout le monde serait horrifié. Ce serait la crise! » — Une citation de Billy-Joe Tuccaro, chef de la première nation Crie Mikisew

S’ils promettent des choses dans leur plateforme, ils ont intérêt à être sérieux, prévient Marie Marten. S’ils se préoccupent vraiment de nous, ils porteront notre message parce que malheureusement, nous les Autochtones, avons beaucoup de difficulté à nous faire entendre auprès du gouvernement provincial.

Mais malgré ces cris du cœur répétés, les Albertains semblent encore une fois sur le point de repousser à plus tard le nécessaire débat sur l’avenir des sables bitumineux.