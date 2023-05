Pêche au homard : toute la zone 23, dans le nord-est du N.-B.,sera ouverte samedi

Près de 500 homardiers partiront en mer sur le coup de 5 h 30, une semaine après la centaine de confrères de la sous-zone B, qui va d’Anse-Bleue à Petit-Shippagan, dans le nord-ouest de la Péninsule acadienne.

Les sous-zones A (Anse-Bleue à Dalhousie), C (Miscou à Néguac) et D (Néguac à Pointe-Sapin) étaient restées fermées pour des raisons de sécurité.

Cet écart ne devrait pas avoir un effet énorme sur la saison, croit Lyne Robichaud, conseillère aux pêches à l’Union des pêcheurs de Maritimes ( UPM ).

La seule différence est que ceux qui partiront en mer samedi obtiendront quatre jours de plus de pêche. Ceux de la sous-zone B devront arrêter de pêcher le 1er juillet car ils ont pu sortir plus tôt. Les autres homardiers de la zone 23 termineront leur saison le 4 juillet.

Malgré le mauvais temps, la routine de la saison de la pêche au homard a repris pour les employés qui s'occupent des débarquements à Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Au départ, il était question de larguer les amarres à 5 h, mais il a été décidé vendredi de retarder d’une demi-heure pour des questions de sécurité, ajoute-t-elle.

Ces délais entre sous-zones ne sont pas inhabituels, précise Lyne Robichaud. Nous nous fions à la météo, à l’aide à la navigation et aux travaux de dragage , explique-t-elle.

Les pêcheurs de la sous-zone B avaient accepté à l’unanimité de sortir en mer le 30 avril et avaient obtenu le feu vert de l’ UPM et du ministère fédéral des Pêches et des Océans.

Cependant, les premiers débarquements de homard se sont faits au ralenti, selon les premiers rapports de l’ UPM .

Les débarquements se sont faits au ralenti depuis l'ouverture de la saison 2023. Photo : Radio-Canada / René Landry

Ce n’est pas une surprise. L’eau est encore très froide , explique Lyne Robichaud.