Les Malavoy : une vie marquée par les deux guerres mondiales

Les Malavoy ouvrent leur album familial et racontent le destin peu commun de cette famille marquée par les deux guerres mondiales.

Marie Malavoy est bien non seulement connue en Estrie mais aussi partout au Québec après avoir été, entre autres, ministre de la Culture et des Communications dans le gouvernement de Jacques Parizeau dans les années 1990. Son fils, Tristan, est un auteur à succès. Il vient d'ailleurs de faire paraître un nouveau bouquin, Un endroit familier, qui met en scène des gens marquants de son clan familial.

Je me suis toujours intéressé au passé, à mon passé en général, au passé de ma famille en particulier, au passé de ces trois figures que j'ai mises au centre de mon livre. Elles ont eu une vie extrêmement riche, pleine, complexe dans le bon sens du terme. Ce sont des vies qui me donnaient accès au 20e siècle, des vies qui, par la petite histoire, me donnaient accès à la grande histoire , raconte-t-il.

Une vie digne d'un roman d'espionnage

Parmi eux, il y a André, son grand-père, qui a fait partie de la Résistance française lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu un destin assez extraordinaire. C'est digne d'un roman d'espionnage. Quand la guerre a éclaté, quand l'Occupation de la France par les Allemands a débuté, mon grand-père s'est dit qu'il ne fallait pas courber l'échine. [...] Il avait 22, 23 ans. Il avait entendu parler d'un réseau de radios clandestines. [...] Il a été très actif dans ce réseau. Il est même devenu le chef. Puis, il a été fait prisonnier de la Gestapo. Il a été 39 mois en captivité , explique avec passion son petit-fils.

Même si l'histoire de résistant d'André Malavoy a été rocambolesque, pendant de nombreuses années, il a été muet sur le sujet. Il a mis du temps à en parler. Il en a très, très peu parlé. Un jour, on lui a demandé d'écrire un livre, La mort attendra, et là, on a découvert l'histoire de notre père, l'histoire de camps de concentration. Sinon, ce n'était pas un objet de conversation , se souvient sa fille, Marie.

« Les gens qui ont vécu ces horreurs, la seule façon de vivre après, c'est de se concentrer sur ce qu'il y a de beau dans la vie. » — Une citation de Marie Malavoy

Au bout du compte, le fait de remplir des pages blanches avec ses mots a été libérateur. C'est ce qui l'a aidé à passer à travers les horreurs des camps de concentration, c'est d'avoir récité dans sa tête de la poésie française qu'il avait mémorisée. Il disait qu'il n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Ça tournait à vide. Il n'y avait pas de fenêtre dans sa cellule. Il avait froid. Il avait faim. C'est ce qui l'a sauvé , soutient Tristan Malavoy.

L'homme avait également connu les contrecoups dans l'autre grande guerre. Sa mère, Madette, avait perdu son mari lors de la Première Guerre mondiale. On était dans une culture de défense de la patrie. Mon père l'avait enrôlée dans son réseau d'espionnage. Elle avait l'air d'une vieille femme digne que personne ne soupçonnerait. Ça a marché un temps, mais elle a été déportée dans un camp , raconte Marie Malavoy.

Le passé familial des Malavoy trouve encore écho aujourd'hui chez leurs descendants. Je pense beaucoup aux survivants quand je regarde les drames comme en Ukraine. Je pense à cette chance inouïe qu'il soit resté en vie alors que tant de milliers de personnes qui ont vécu la même chose sont mortes. Leur histoire s'est arrêtée là. Ça me fascine à quel point ça tient à peu , analyse Marie Malavoy.

« On est les héritiers de ça et on a un devoir de profond respect envers la vie parce qu'elle n'a pas été donnée facilement. » — Une citation de Marie Malavoy