Les agriculteurs espèrent plus de précipitations printanières

Le printemps ne fait que commencer, mais des données d’Environnement et Changement climatique Canada notent déjà un déficit de la moitié des précipitations par rapport aux normales du mois d’avril.

La région a reçu 30 millimètres de pluie le mois dernier, alors que la moyenne s’approche des 60 millimètres.

On a eu un printemps très sec. Il n’est pas tombé beaucoup de pluie. Les terres sont presque déjà prêtes , observe le producteur laitier à la ferme Normand Brillant et Fils, Daniel Brillant. Il prévoit commencer à travailler ses champs une semaine plus tôt qu’à l’habitude.

Daniel Brillant, producteur laitier à la ferme Normand Brillant et Fils. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Et durant la deuxième moitié du mois d’avril, pas une goutte de pluie n’est tombée sur la région.

On a reçu un peu de pluie [au début du mois de mai], mais ce n’est pas assez pour préparer les sols , commente le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis.

« Les producteurs sont inquiets. […] Je suis inquiet. Il va falloir que Dame Nature nous fasse signe un moment donné. » — Une citation de Gilbert Marquis, président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent

Daniel Brillant fait la traite de 250 vaches. Durant l’année, il doit nourrir ses bêtes du foin qu’il produit. Le temps sec pourrait menacer sa production.

Le sol est encore humide, mais ce qu’on a peur, c’est que le beau temps continue et que quand on va semer nos semences, ça devienne trop sec , explique l’agriculteur de Saint-Fabien.

Les sols sont encore humides grâce à la fonte récente de la neige, mais Environnement et Changements climatiques Canada annonce du temps sec pour les deux prochaines semaines. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’an dernier, les pluies ont été abondantes. L'agriculteur a réussi à produire de grandes quantités de fourrage, mais de moins bonne qualité, comme les précipitations ont rendu la récolte difficile. Il a cependant réussi à se faire des réserves de foin, ce qui pourrait lui être utile cette année.

Dans les prochaines semaines, il attendra que le sol se réchauffe pour étendre les lisiers avant d’entamer l’ensemencement des champs.

« On espère du beau temps, la chaleur, mais aussi de la pluie pour permettre à la graine — d’un coup qu’elle a germé — de continuer à pousser. » — Une citation de Daniel Brillant, producteur laitier à la ferme Normand Brillant et Fils

Un mois plus sec que la normale à venir

Le mois de mai devrait être froid et plus sec qu’à la normale, malgré les premiers jours du mois qui se sont déroulés sous la pluie.

Tous les jours, c’est un peu le jour de la marmotte. Tous les jours, c’est la même chose qui va se produire avec des systèmes qui vont arriver du nord, un après l’autre, et qui vont laisser quelques gouttes , explique Marie-Ève Giguère, météorologue chez Environnement et Changements climatiques Canada.

Quand on a du temps humide, c’est quand les systèmes arrivent plus du sud du golfe du Mexique. Ils sont gorgés d’humidité et puis on a des orages. Là ça arrive vraiment du nord, donc on n’a même pas d’orage là-dedans , souligne-t-elle.

Les mois d'avril et de mai se trouvent bien en deçà des normales en termes de précipitations. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Pour la prochaine semaine, Environnement et Changement climatique Canada anticipe du temps ensoleillé et sec accompagné de nuits plutôt froides.

En tout, la météorologue prévoit 10 millimètres de pluie au total durant le mois, alors que les normales se situent autour de 80 millimètres de précipitation.

L’instance gouvernementale rappelle que le temps sec sera propice aux feux de broussailles.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) annonce par ailleurs un indice d’incendie élevé de La Pocatière à Matane samedi et dimanche.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux