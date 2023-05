Entrée spectaculaire au Musée pour un corbillard et les restes d’un mur ancien lundi

En cours de préparation pour sa prochaine exposition permanente, prévue en 2024, le Musée de la Civilisation doit mettre les bouchées doubles pour accueillir trois de ses pièces maîtresses.

Les vestiges étant beaucoup trop gros pour être embarqués dans le monte-charge, on a dû faire appel à QSL, une compagnie spécialisée dans la manutention de marchandise au Port de Québec, pour concevoir un système sur mesure. Une fois dans le hall, le corbillard et les segments de mur devront être soulevés délicatement sur la passerelle située à l'étage, dont la balustrade a dû être démontée pour tout faire passer. Du jamais vu selon le personnel du Musée.

Le mur transporté au Musée, d'abord décrit comme un vestige de la palissade de Beaucours, avait fait la manchette lors de sa découverte sur la rue Saint-Ursule, en 2018. Les vieux poteaux de bois ont fait l’objet de patients travaux de conservation et de stabilisation depuis ce jour. Enfouis durant plusieurs siècles, ils auraient pu faire partie de l'ancien bastion Saint-Louis destiné à fortifier Québec, une théorie qui a été remise en question par la suite.

Deux segments, de 6 et 7 mètres de long, s’apprêtent à prendre du service dans l’exposition. Des pièces de choix, qui permettront certainement de raconter une partie de l’histoire de la Ville.

Quant au corbillard, il fait partie d’un don d’envergure de Cécile et Robert Lépine, dont la famille a marqué l’histoire des pompes funèbres à Québec. Entré en service en 1901, il aurait fait l'une de ses dernières apparitions publiques lors des funérailles de l’ex-premier ministre Louis Saint-Laurent, en 1973.

Germain Lépine, membre de l’illustre famille, s’en souvient comme si c’était hier. C’est lui qui conduisait le cortège ce jour-là, à titre de directeur, auprès de son oncle, Gabriel Lépine, et de Guy Lépine, son cousin.

Il ne manque d’ailleurs pas d’anecdotes à raconter.

Le corbillard le plus célèbre qu’ait connu Québec était apparemment si imposant qu’il ne passait même pas sous les fils du tramway, du temps où il circulait encore, à cause de la grande croix située sur le toit. Quand un cortège devait passer sur Charest, Dorchester ou de la Couronne, ou encore à place D’Youville, il fallait l’enlever. Au point qu’un des employés de la compagnie en avait fait sa tâche attitrée.

« Celui qui s’en occupait, on l’avait surnommé Ti-Georges. Il allait s’asseoir en avant, près de celui qui guidait les chevaux, et chaque fois qu'on approchait des fils électriques, c’est lui qui allait enlever la croix, et qui la remettait quand on était passés. »