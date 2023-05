Inondations : une lente décrue devrait s’amorcer la semaine prochaine à Gatineau

Selon les dernières prévisions partagées par France Bélisle, les pointes des niveaux d’eau devraient être atteintes en soirée vendredi.

« Par la suite, les niveaux d’eau devraient se stabiliser durant plusieurs jours et va s’amorcer ensuite une décrue qui sera assez lente à partir de la semaine prochaine. [...] Le temps ensoleillé prévu pour les sept prochains jours devrait être favorable », a déclaré la mairesse.

« Je n’ai jamais été aussi contente de voir le soleil que ce matin. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La situation reste toutefois fragile, a averti la mairesse. Même si on s’en va vers une certaine stabilisation. Ça demeure quand même précaire , a-t-elle dit.

On demande donc aux citoyens qui ont déployé des mesures sur leur terrain et autour de leur résidence de les maintenir encore quelques semaines au cas où on pourrait avoir des surprises ou une pluie qui surviendrait après l'ensoleillement , recommande Mme Bélisle.

Cette résidence près du lac Beauchamp est inondée. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Selon le plus récent bilan de la Ville, 628 personnes sont inscrites au registre des sinistres à Gatineau.

Vendredi en fin de journée, 40 rues étaient inondées à Gatineau et 23 d’entre elles étaient fermées à la circulation.

Les pointes des niveaux d’eau devraient être atteintes en soirée vendredi à Gatineau. Cette photo a été prise vendredi dans le secteur du lac Beauchamps. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

La mairesse a d’ailleurs demandé aux automobilistes qui circulent dans les quartiers inondés de lever le pied, pour éviter la formation de vagues qui donne du fil à retordre aux sinistrés. La mairesse a fait la même recommandation aux propriétaires de bateau qui souhaitent profiter du beau temps sur la rivière en fin de semaine.

L'hébergement des sinistrés : un défi de logistique

À l’instar des niveaux d’eau, le nombre de sinistrés continue d’augmenter dans la région.

L’eau monte graduellement, et les familles [viennent aussi nous voir graduellement] , a mentionné le vice-président de la Croix-Rouge au Québec, Pascal Mathieu.

Au cours des dernières 24 heures, la Croix-Rouge a pris en charge une quarantaine de nouveaux ménages, pour un total de 115 à Gatineau. Ces personnes ont été relocalisés dans des hôtels.

Toutefois, cela représente tout un défi, selon Pascal Mathieu, étant donné que l’offre hôtelière est assez limitée dans la région.

Pascal Mathieu est le vice-président de la Croix-Rouge au Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

C’est beaucoup d’efforts, beaucoup d’appels pour trouver les quelques chambres disponibles. C’est difficile. Parfois, il arrive qu’on trouve une chambre qui n’est pas toujours à proximité du milieu de vie de la famille , a expliqué celui qui a aussi assuré que, dans de tels cas, la Croix-Rouge aide au transport des familles.

« Chaque personne qui demande de l’aide est bien servie. Si l’eau se stabilise, c’est une opération qui sera sous contrôle. » — Une citation de Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge au Québec

Heureusement pour les bénévoles expérimentés et compétents , leur travail risque d’être un peu plus facile dans les prochains jours, a-t-il anticipé. On est plein d’espoir. Il y avait des congrès et des tournois de hockey cette semaine à Gatineau. Ils sont terminés. Ça veut donc dire que les chambres devraient se libérer.

Le boulevard Hurtubise à Gatineau est inondé le 4 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Une équipe psychosociale en soutien aux sinistrés

Devant les inondations qui battent leur plein, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a choisi de déployer, vendredi, des intervenants psychosociaux au centre communautaire Jean-René-Monette.

Deux intervenants seront sur place vendredi jusqu’à 22 h 30 et reviendront de 10 h à 22 h 30, de samedi à mardi.

Par la suite, les besoins seront réévalués , a précisé le CISSS de l’Outaouais qui veut permettre, entre autres, aux sinistrés de verbaliser leurs émotions.

Ailleurs en Outaouais

À Mansfield-et-Pontefract, les autorités municipales ont indiqué, dans une mise à jour diffusée sur les réseaux sociaux en début d’après-midi vendredi, que le niveau des eaux semble s’être stabilisé .

La Municipalité a également indiqué que le débit de la rivière Coulonge est à la baisse et que son niveau commence à diminuer.

Plusieurs artères routières demeurent fermées ou inaccessibles.

Dans le Pontiac, la situation demeure difficile, a dit la préfète de la MRC , Jane Toller.

Elle a mentionné que la situation ne s'améliore pas chez elle. Elle a constaté que beaucoup de résidents ont dû évacuer leurs propriétés. Des rues sont toujours fermées et beaucoup de bâtiments ont subi des dommages.

La préfète de la MRC de Pontiac, Jane Toller (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Millette

Les niveaux d'eau ne sont pas comparables à ceux de 2019, mais les effets n’en sont pas amoindris, a observé la préfète. Elle pense que des pistes de solution doivent être explorées dès maintenant au lieu de blâmer la gestion des barrages ou les changements climatiques .

Nous avons besoin que l’Ontario et le Québec travaillent ensemble, parce que nous partageons la même rivière. On doit déterminer combien de barrages et de réservoirs contribuent à cette situation. Les infrastructures actuelles doivent être modernisées.

Des bénévoles recherchés à Ottawa

Des résidents d’Ottawa sont aussi affectés par la crue des eaux. Des inondations sont rapportées dans plusieurs secteurs, notamment dans les quartiers West Carleton, Britannia, Constance Bay et Cumberland.

La Ville d’Ottawa estime qu’environ 160 résidences ont dû être protégées des inondations, notamment à l’aide de sacs de sable sur le territoire.

En direct d’une zone inondée dans le secteur de Constance Bay, vendredi après-midi, le maire d’Ottawa a d’ailleurs fait un appel à l’entraide citoyenne sur les réseaux sociaux.

Les autorités municipales ne prévoient pas pour l'instant d'ouvrir de centre d’urgence, mais continuent de surveiller de près la situation.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil et de Rebecca Kwan