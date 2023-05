ChatGPT remporte la palme de la bière : l’IA défie le maître-brasseur dans un concours

En janvier dernier, le logiciel ChatGPT a suscité l'attention du maître-brasseur en raison de sa popularité croissante dans la sphère numérique. C'est alors qu'il a décidé de lancer un défi à l' IA , en lui demandant de créer une recette pour un type spécifique de bière.

Lors d’une soirée de dégustation, organisée le jour du 8e anniversaire de la microbrasserie, ChatGPT a remporté la majorité des votes avec 61 voix, tandis que Garrett Pederson en a obtenu 40.

Toutefois, le maître-brasseur souligne que la vente de sa bière surpasse celle de ChatGPT.

Mon assistant, Luke Clark, qui aidait ChatGPT dans le processus de brassage, lui a demandé plusieurs fois des recettes différentes parce que la première version des recettes ne pouvait pas fonctionner physiquement , explique Garrett Pederson.

Il souligne également que Luke Clark a dû modifier légèrement la recette finale créée par ChatGPT pour la rendre conforme à certaines normes applicables dans le secteur de la fabrication de boissons alcoolisées.

La proportion de grains dans la première version proposée par ChatGPT était beaucoup trop élevée. Je pense que cela aurait fait 20 ou 30 % de bière que nous ne pouvons pas vendre légalement , indique Garrett Pederson.

J'ai passé pas mal de temps à réfléchir au concept que j'allais concocter, aux ingrédients locaux que j'allais utiliser, j'ai regardé certains de mes anciens dossiers de brassage pour savoir comment faire quelque chose de mieux , ajoute-t-il.

Le maître-brasseur précise également qu’il est déterminé plus que jamais à affronter de nouveau le logiciel d'intelligence artificielle lors d’une autre compétition qui se tiendra cet été.

« Je vais embaucher ChatGPT, si je perds la compétition pour la deuxième fois. » — Une citation de Garrett Pederson, maître-brasseur de la microbrasserie 9 Mile Legacy

Cela a été une expérience amusante de jouer avec l' IA et de voir comment elle fonctionne [...] d'essayer de provoquer une partie de cette conversation autour de l'avenir de l'entreprise et de la société. Qui sait? Nous pourrions devenir plus intelligents grâce à ce logiciel , dit-il.

L'homme reste au contrôle

Garrett Pederson est d'avis que l'évolution de la technologie pourrait, à l'avenir, offrir de nouvelles possibilités pour stimuler la créativité et faciliter certaines initiatives.

Toutefois, il soutient que l'intervention humaine reste une condition essentielle lors des étapes finales du processus de création.