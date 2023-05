Un Winnipégois est accusé de crimes sexuels pour des événements remontant aux années 90

La police de Winnipeg a arrêté le 28 avril dernier un homme de 58 ans qui doit répondre à des accusations d’exploitation et d’abus sexuels sur des mineurs et des jeunes adultes. Les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés dans les années 1990.

Avertissement : Ce texte contient la description d’agressions sexuelles qui pourrait être choquante pour certains lecteurs.

Jeudi, la police a indiqué par communiqué de presse avoir reçu, en juin dernier, un rapport détaillant les abus sexuels dont auraient été victimes plusieurs enfants, adolescents et jeunes adultes, de 4 à 20 ans, et remontant à plusieurs décennies.

Sept femmes ont témoigné avoir vécu des situations d’abus sexuels lorsqu’elles se faisaient garder chez l’homme en question lorsqu'elles étaient enfants et, plus tard, lorsqu’elles y étaient en visite, selon la porte-parole du Service de police de Winnipeg, Dani McKinnon.

D’après les témoignages, l’homme aurait demandé et prodigué des attouchements sexuels non désirés et aurait dormi nu avec ses victimes présumées.

D’après la police, les survivantes, une fois plus âgées, recevaient de la drogue et de l’alcool de la part de l’accusé lorsqu’elles lui rendaient visite.

L’homme de Winnipeg fait face à des chefs d’accusation pour agression sexuelle, contacts sexuels, exploitation sexuelle, incitation à des contacts sexuels, administration de substances délétères et d’alcool à des personnes mineures.

Selon Dani McKinnon, il est possible que l’homme de 58 ans ait fait d'autres victimes.

Avec des cas anciens comme celui-ci, en particulier ceux qui s'étendent sur une à deux décennies ou plus, il est possible qu’il y ait d’autres victimes. Les parents et les adultes étaient amis avec l'accusé et à leur tour, leurs enfants auraient été également exposés à lui. Donc, il y a toujours cette possibilité , explique la porte-parole.

L’accusé a été libéré sous plusieurs conditions.