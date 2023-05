Claims miniers : les premières consultations de Québec empreintes d’inquiétude

Les premières consultations provinciales portant sur les activités minières, qui ont eu lieu virtuellement jeudi soir, ont été l'occasion, pour des citoyens du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, d'exprimer leurs inquiétudes et leur scepticisme.

Cette rencontre virtuelle était la première d’une série annoncée en février dernier qui ira à la rencontre des citoyens et des intervenants régionaux de partout au Québec. Elle a réuni une dizaine de citoyens, majoritairement en provenance de la Gaspésie.

Les dix citoyens présents ont tous émis des doutes quant aux intentions du gouvernement et des compagnies minières de s’engager dans une réforme de la Loi sur les mines.

L'un d'entre eux, Michel Lévesque, s’est dit encore plus inquiet après avoir entendu toutes les personnes s’exprimer pendant la consultation. Il se demande si le gouvernement du Québec veut obtenir l’opinion des citoyens seulement pour savoir comment faire passer la pilule .

La facilité à obtenir un claim minier, la difficulté à se débarrasser d’une entreprise minière une fois un claim octroyé et la préséance de la Loi sur les mines sur les autres lois inquiètent grandement les participants.

Ils ont notamment exprimé un consensus sur le fait que l’article 246 de la Loi sur les mines est archaïque et inadapté à la réalité du 21e siècle.

« Ça va faire 10 ans, au moins, qu'on demande l'abrogation de l'article 246. En consultation publique aujourd'hui, on demande encore la même chose. Il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est le Far West au Québec en matière de prospection minière. » — Une citation de Pascal C. Savard, aménagiste régional à la MRC de la Côte-de-Gaspé

L’administrateur de la ZEC des Anses, Denis Michaud, a récemment appris par les médias qu’il y a des claims miniers dans ce secteur. On a de la misère à comprendre. On travaille avec deux, peut-être même trois ministères, pour le projet d’aire protégée. La Société pour la nature et les parcs [SNAP] et le Conseil régional de l’environnement sont avec nous dans le dossier, mais c’est comme si les ministères ne se parlent pas entre eux.

Bien que le secteur de la ZEC fasse l’objet d’un moratoire sur la coupe forestière, il pourrait quand même y avoir de l’exploration minière, ce qu’il trouve aberrant.

Denis Michaud estime que la présente loi sur les mines a le potentiel de créer un raz-de-marée antisocial sur la qualité de vie que les gens se sont bâtie en Gaspésie . Il appelle le gouvernement à respecter le principe de précaution dans tous les projets.

Pistes de solution

Les participants étaient invités à faire des suggestions au gouvernement. Pascal C. Savard propose une tarification de la pollution pour orienter les choix de tous vers des choix plus écologiques . Il appelle également à une approche de mines plus structurantes qui va au-delà des minéraux critiques .

Parmi les minéraux critiques figure le lithium, ici sous forme de roche, qui entre dans la fabrication des batteries. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Richard

Une citoyenne de la région de Matane, Élie Lehouillier, suggère que les décisions devraient être prises au régional plutôt que par la province afin que les milieux concernés décident eux-mêmes d’octroyer ou non un claim minier.

Christian Besnier, citoyen, remarque qu'actuellement, on donne des amendes aux compagnies quand il y a des déversements ou des dégâts écologiques. Pour une compagnie minière, une amende de 10 000 $, ce n'est rien , affirme-t-il. Il suggère qu'on puisse exiger l'arrêt des activités minières jusqu'à ce qu'il y ait réparation des dégâts et confirmation que le problème a été réglé à la source de façon satisfaisante.

Il déclare également qu’il y a un grand bienfait social à attendre afin de profiter des meilleures technologies existantes pour s’assurer d’une exploitation écologiquement neutre. Il termine en disant qu'il serait plus rentable à long terme et à tous égards de développer l’économie touristique et verte que de développer les mines.

Deux derniers points saillants de la rencontre concernent un appel à parler de sobriété énergétique au lieu de marteler le concept de transition énergétique ainsi qu'une invitation à se pencher sur l'impact genré de ce type d'industrie sur la société.

Une consultation empreinte d’écoute

La consultation a été divisée en trois thèmes : la cohabitation des activités sur le territoire et la prévisibilité, la protection de la santé et de l’environnement, de même que l’acceptabilité sociale des projets.

Une allocution de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts a ouvert la soirée. Maïté Blanchette-Vézina a réitéré le souhait du gouvernement de renouveler le dialogue avec la population et de s’assurer que le secteur minier soit en phase avec la société québécoise .

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, à l'Assemblée nationale (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les échanges ont été organisés à l'occasion d’une table ronde où chacun était encouragé à demander la parole. Des citoyens ont d'ailleurs souligné avoir eu le sentiment d'être écoutés.

Le gouvernement n'a pas encore annoncé quelle sera la suite de ces consultations. On sait toutefois qu'une deuxième rencontre régionale est prévue en mai en raison d’un plus grand nombre de personnes intéressées que prévu.