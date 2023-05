Les rues piétonnes de retour pour la saison estivale 2023 à Québec

Des portions des rues Saint-Joseph Est, Saint-Vallier Ouest, Cartier, Saint-Jean (secteur du Vieux-Québec), Saint-Jean (secteur du Faubourg), Grande-Allée et Saint-Paul seront interdites aux voitures au cours des prochaines semaines.

Toutefois, la Ville a dû faire des compromis pour satisfaire les uns et les autres en suivant les horaires fournis par les diverses SDC. Sur quelques artères commerciales, résidents et commerçants ne s’entendaient pas quant au retour de la piétonnisation des rues.

Dans Montcalm, par exemple, presque la totalité des résidents sondés étaient favorables à rendre, encore une fois, l'avenue Cartier piétonne cet été, alors que la Société de développement commercial Montcalm (SDC) préférait ne pas répéter l'exercice.

Le responsable des rues commerciales au comité exécutif, David Weiser, a annoncé que les rues piétonnes seront de retour pour la saison estivale 2023 à Québec. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Il fallait que tout le monde se mette d’accord et voir ce que les commerçants avaient à offrir. [...] Les citoyens veulent avoir Cartier comme rue piétonne, mais il fallait respecter les commerçants, ceux qui veulent offrir des espaces de stationnement aux clients , explique le responsable des rues commerciales au comité exécutif de la Ville de Québec, David Weiser.

Résultat : la rue Cartier sera piétonne seulement les dimanches dès le 9 juillet entre René-Lévesque et Aberdeen, en plus du samedi 24 juin.

Compromis

Yves Ledoux, propriétaire du Pub Galway, trouve ce compromis merveilleux .

« Une très bonne chose, pour moi en tant que restaurateur, mais aussi pour mes amis les commerçants qui ont des livraisons. » — Une citation de Yves Ledoux, propriétaire du Pub Galway

Certains secteurs misent toutefois davantage sur la piétonnisation. C’est le cas de la rue Saint-Joseph Est, de la rue Saint-Jean (secteur du Faubourg) et de la Grande Allée.

Les horaires  (Nouvelle fenêtre) détaillés sont disponibles sur le site de la Ville.

Les terrasses

Les commerçants qui voudront aménager une terrasse devront obtenir un permis auprès de la Régie des alcools. Le tarif pour l’obtenir lors de la période de COVID était de 50 $. Il faudra toutefois débourser beaucoup plus cette année auprès de la Ville.

Par contre, il y a quand même une réduction de prix de 38 % par rapport à 2019 , précise David Weiser. À l’heure actuelle, 93 demandes de permis ont été soumises comparativement à 53 au même moment l’an dernier.

Alain Slythe, propriétaire du Bal du Lézard, n’est pas certain qu'il profitera de la rue piétonne pour agrandir sa terrasse cet été. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Alain Slythe, propriétaire du Bal du Lézard, dans le quartier Limoilou, n’est pas certain qu’il parviendra à avoir une terrasse cet été puisque la Régie demande un plan d’architecte. Les deux dernières années de pandémie, on pouvait faire une terrasse dans la rue après avoir seulement fait un plan à la mitaine. Cette année, ça a changé pour le pire , explique-t-il.

Le commerçant affirme qu’il n’est pas nécessairement évident de trouver un architecte qui acceptera le mandat avec la pénurie de main-d'œuvre et c’est sans parler des délais pour que la demande soit traitée à la Régie des alcools.

« On parle d’un délai de 30 à 90 jours pour que notre demande soit complétée. [...] Pour moi, avec les délais, ça ne vaut pas la peine d’investir 1200 $ dans un plan d’architecte et de 2000 $ en frais de permis. » — Une citation de Alain Slythe, propriétaire du Bal du Lézard

Il affirme ne pas être seul dans cette situation et demande un moratoire sur le permis jusqu’à l’été prochain.

Retour des parcs conviviaux

La Ville remet en place son concept des parcs conviviaux, où il sera possible d’utiliser un BBQ au gaz, de consommer de l’alcool accompagné d’un repas, du lundi au vendredi de 16 h à 20 h, et de 11 h à 20 h les week-ends et les jours fériés.

La saison a lieu du 15 mai au 31 octobre dans 28 parcs de la ville, comme le parc Victoria, le Domaine de Maizerets, le parc Chauveau ou le parc de la Plage-Jacques-Cartier.

La liste complète  (Nouvelle fenêtre) est disponible sur le site de la Ville.