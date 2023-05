Petite mousse, grands fans

Bière Original Stormtrooper Galactic Pale Ale | Code SAQ: 14997737 | 5,00 $. Photo : Courtoisie / SAQ

Un récent sondage effectué pour le compte des hôtels Accor révèle que dans 11 des 15 plus grandes villes britanniques, la bière est la boisson préférée. Surprenant ? Pas vraiment ! Ces trois nouveaux brassins anglais plairont autant aux amateurs de bière qu’aux fans de la série culte Star Wars. Installée dans le Yorkshire, la brasserie Vocation a lancé la gamme Stormtrooper. Ces étiquettes rendent hommage aux soldats de la galaxie. Parmi les trois brassins qui viennent d’arriver à la SAQ, la Pale Ale est légère et rafraichissante avec ses notes d’agrumes et de fruits tropicaux.

Pinot du Commonwealth

Mac Forbes Yarra Valley Pinot Noir 2021 | Code SAQ : 13739226 | 34,50 $. Photo : Courtoisie / SAQ

Parmi les 56 États membres du Commonwealth, peu de pays produisent du vin. Au sommet de la liste se trouve toutefois l’Australie. À l’autre bout de la planète, le pays des kangourous est connu pour ses vins généreux, puissants et abordables. Des vignerons tentent de changer cette image en cultivant la vigne dans des régions plus fraiches et en mettant en évidence le terroir. C’est le cas de Mac Forbes. Après un séjour au Portugal auprès du producteur Dirk Niepoort, Mac Forbes s’est installé dans la vallée de Yarra. Il y cultive entre autres le pinot noir. Sous une robe très pâle se dévoilent des notes de cerises, de fleurs des champs et de fines herbes. La bouche est juteuse. Les tannins sont soyeux et le plaisir : infini ! Les adeptes de pinot noir ne seront pas déçus.

Cidre de chef

Au Pied de Cochon Pomme à Chevreuil | Code SAQ : 15167153 | 19,35 $. Photo : Courtoisie / SAQ

Contrairement aux Anglais (et à la majorité des Canadiens), les Québécois boivent peu de cidre. Selon l’association des cidriculteurs de la province, il se boit à peine 400 ml de cidre par habitant chaque année. Cette tendance est cependant à la hausse. Elle est encouragée par des producteurs dynamiques dont Martin Picard. Le chef et animateur produit depuis 2019 au nord de Montréal différentes cuvées à la cidrerie Au Pied de Cochon. Cette nouveauté est un assemblage de pommes de type Lobo, McIntosh, Cortland et Russet. Ni filtré ni dégorgé, le cidre est légèrement trouble. Ses arômes de fleurs, de melon miel et de pommes fraîches seront idéaux pour entamer l’apéro autour du barbecue. Grâce à un contact de 24 heures avec les peaux des fruits, le cidre possède une amertume légère qui lui permet de passer à table avec des côtelettes de porc grillées.

LE cocktail des Anglais

Lore & Legends London Dry Gin | Code SAQ 14623250 | 50 $. Photo : Courtoisie / SAQ

Il n’y a pas de doute, les Anglais raffolent du gin. À tel point que le style incolore, non sucré et subtilement aromatisé porte le nom de London Dry Gin. Plusieurs distilleries québécoises s’en inspirent, dont Lore and Legends installée à Lévis. Cette compagnie sœur de la micro-brasserie le Corsaire produit son alcool du grain à la bouteille. Outre les céréales locales, la distillerie utilise de l’argousier de Montmagny et des camerises de St-Anselme pour parfumer sa boisson. Idéale pour le gin tonic.