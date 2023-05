Le maudit nordet

Cependant, lorsque nous sommes arrivés dans Charlevoix, mercredi 3 mai en fin d’après-midi, des nuages lourds, d’un gris presque noir, s’étaient accrochés les pieds au-dessus des montagnes des Éboulements.

À l’abri de la pluie froide, dans l’embrasure de la porte d’une ancienne forge, Jacques Desgagnés, 76 ans, injuriait le vent. Maudit nordet. J'haïs ce vent-là. C’est un bâtisseur de mauvais temps. Ça n’apporte jamais rien de bon.

Dans le ciel tourmenté, un hélicoptère tournoyait. Un peu plus tôt dans la journée, on avait découvert le corps de Régis Lavoie, 55 ans, et à l’heure où nous avons rencontré M. Desgagnés, capitaine côtier de profession, on cherchait encore Christopher Lavoie, 23 ans. Les deux pompiers volontaires de Saint-Urbain-de-Charlevoix ont été emportés dans les eaux de la rivière du Gouffre, lundi.

Jacques Desgagnés dans sa cuisine. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À l’abri du froid cru, autour de son vieux poêle à bois, M. Desgagnés a commenté les dernières nouvelles de son coin de pays. C’est un drame épouvantable. C’est à brailler. Mais la furie de l’eau, y a rien qui résiste à ça. Y a personne qui est équipé pour faire face à ça.

Jacques Desgagnés ne connaissait pas les deux pompiers.

Charlevoix, c’est un chapelet de villages avec des identités propres. On n'a pas le même parler d’une place à l’autre. On ne se fréquente pas nécessairement. On se désigne par des surnoms. Aux Éboulements, on nous appelle les Béliers à cause des moutons qu’il y avait dans nos pâturages. Les gens qui viennent de Saint-Irénée, on dit que ce sont des Capelans, comme les petits poissons qui roulent sur la plage par là-bas. À L’Isle-aux-Coudres, c’est les Marsouins. Pas loin d’ici, y a les rangs de la Misère , décline-t-il.

Il prononce misére avec un accent aigu. Quand j’étais jeune, on disait : "Y vient de Misère, c’est un gars de Misère." La terre chez nous, c’est une terre de roches, une terre de Caïn. Les cultivateurs mouraient de faim à s’acharner à tirer quelque chose de ces terres-là.

Et les gens de Saint-Urbain? On les appelait comment?

M. Desgagnés réfléchit un moment à la question. Non, ça ne me vient pas. Un gars de Saint-Urbain, c’est un gars de Saint-Urbain. C’est l’arrière-pays, c’est la forêt, les bûcherons, la mine, pis des terres de roches. Tout ce que je peux te dire, c’est que quand j’étais jeune, on trouvait les filles de Saint-Urbain bien belles!

Une petite grange avec les montagnes à l'arrière-plan à Saint-Urbain-de-Charlevoix. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Saint-Urbain-de-Charlevoix, c’est la région de Rosanna Saint-Cyr, le célèbre personnage de mère courage du Temps d’une paix, téléroman créé par Pierre Gauvreau qui raconte la vie de quatre familles de Charlevoix entre la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Or, depuis lundi, le nom du village de Saint-Urbain s’est imprimé dans la mémoire collective du Québec : un pont emporté par une rivière déchaînée, des roulottes valsant dans l’eau tumultueuse, deux êtres dont la vie s’est arrêtée brusquement dans l’eau boueuse parce qu’ils tentaient d’aider leurs prochains.

Depuis les Éboulements, il faut prendre le rang Saint-Jean-Baptiste pour se rendre à Saint-Urbain-de-Charlevoix. Cette route qu’il faut emprunter à cause des circonstances est d’une grande beauté. Une immense forêt d’épinettes d’un vert entêté s’étend en contrebas des impressionnantes montagnes des Laurentides aux sommets toujours enneigés.

Toutefois, le nom de ce village tranquille est désormais synonyme de ce genre de tragédie qui marque les esprits. Saint-Urbain-de-Charlevoix, un nom prononcé dans les bulletins de nouvelles à la télé, à la radio. Un nom qui fait la manchette des journaux.

Nicole et Rose-Aline sur un banc dans le village. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Hier, j’ai vu ma voisine à la télévision. Ça fait drôle pareil , me dit Rose-Aline Gilbert, 87 ans, venue à pied chercher son courrier au petit bureau de poste du village. Régis, c’était mon voisin. Y était serviable. C't'homme-là, y a pas de mots pour le décrire. Je le considérais un peu comme un de mes fils.

Le regard de la vieille dame s'embue et, sous un ciel maussade, elle évoque le parcours sur Terre du pompier volontaire. Il a été bûcheron, puis homme de ménage à l’Hôpital de Baie-Saint-Paul. Enfin, garde de sécurité.

Passe Nicole Tremblay, 75 ans, en route vers la Caisse populaire. Les deux femmes échangent un peu, partagent leur émoi. Ça me fait pleurer, ce qui s’est passé. C’est ben dur pour une belle paroisse comme Saint-Urbain , dit Nicole. Le monde s’aide, le monde sont charitables. C’est comme ça. C’est dans la mentalité.

Rose-Aline parle avec sagesse du deuil, du temps qu’il faut pour saisir l’absurde d’un départ définitif. C’est pas là, là que ça va être le plus dur. C’est cet hiver, quand il ne va pas venir m’aider à déneiger. C’est à la période de la pêche à la truite, quand il ne viendra pas me porter de poissons, que je vais comprendre qu’il n’est plus là pour de vrai, Régis.

Ce jeudi matin, en bas de la côte à Matou, comme on dit ici, là où la rivière a engouffré la vie des deux pompiers volontaires, la majorité des journalistes sont partis. Au même moment, à Québec, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, explique aux journalistes de l’Assemblée nationale qu’il faut attendre les résultats de l’enquête sur la mort des pompiers volontaires pour se prononcer sur leur formation.

Laurent Duchesne devant son commerce. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Matou, qui a laissé son nom à la route escarpée, c’était le père de Laurent Duchesne, 83 ans.

Chez nous, on était 20 enfants. Les plus vieux ont commencé à travailler de bonne heure parce qu'il fallait donner de l’argent au père pour qu’il puisse instruire les plus jeunes. Moi, j’ai commencé à travailler à 13 ans dans les cuisines d’un camp de bûcheron , raconte le vieil homme, toujours droit comme un chêne devant son entreprise, à la fois un motel, un restaurant et un dépanneur à un jet de pierre du pont du Genévrier, celui qui a cédé lundi sous la pression des eaux furieuses.

Ça fait 70 ans que je travaille et j’ai pris seulement deux semaines de vacances en 2003 pour aller en Floride.

À Saint-Urbain, les gens sont vaillants et les années de misère sont derrière eux. C’est le plein emploi, ici. Des employés de la Sépaq à côté, qui attire de plus en plus d’amateurs de randonnées, des gens qui travaillent au Massif de Charlevoix, aux Charcuteries de Charlevoix ou dans d’autres entreprises innovantes du coin qui se sont installés dans cet arrière-pays splendide et où les propriétés sont moins chères que celles sur la côte.

Au dépanneur, on nous dit qu’il y a même de plus en plus d’immigrants français. C’est pas le Plateau encore, mais… , nous dit-on en souriant.

Je demande à Laurent Duchesne s’il pense que le nom de son village sera désormais associé au drame qui s’est joué cette semaine. L’homme hoche la tête : C’est ben possible. Ça fait ben mal, en tout cas, c’t'affaire-là.

La route ravagée à proximité du camping. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À quelques kilomètres de là, Robert Labbé arpente ce qu’il reste de son camping. Lundi matin, on avait une business; lundi soir, elle avait disparu. Mes frères et moi, on a regardé la rivière détruire 55 ans de travail en cinq heures à peine.

Les roulottes emportées par la rivière, lundi, vedettes improbables de ces images virales, spectaculaires, elles étaient sur son camping, son coin, son alma mater. On a été le centre de l’attention depuis lundi , dit-il, ajoutant qu’il n’a pas grand-chose d'intéressant à dire, à ajouter. Qu’on ne devrait plus parler d’eux maintenant que tout a été dit. Là, on va passer à autre chose, et c’est parfait ainsi. C’est le principe des nouvelles. L’une remplace l’autre. Quand on pense à ces deux hommes qui ont perdu la vie, soupire-t-il, on se dit qu’on est vivants.

Robert Labbé commence à peine à prendre la mesure de l’événement. Je lui demande s’il était, depuis lundi, en état de choc. En me répondant oui, sa voix se brise. Je lui souhaite bon courage. Il s’éloigne en silence. Puis se retourne un moment pour dire : On est à genoux, mais on va se tenir debout.

Debout, mais vivant sur une route déchirée, pour combien de temps?