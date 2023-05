Un nouveau programme pour accélérer l’accès aux soins de santé mentale en N.-É.

Les Néo-Écossais disposent d'une nouvelle voie pour obtenir un traitement plus rapide auprès de spécialistes de la santé mentale.

Le programme d'intervention précoce, lancé le 25 avril 2023, vise à fournir aux patients des évaluations psychiatriques en quelques semaines. C’est un partenariat entre le service de psychiatrie de Santé Nouvelle-Écosse et l'Université Dalhousie.

Il s'adresse aux patients de 19 ans ou plus qui ont besoin d'aide pour gérer une gamme de troubles psychiatriques tels que la dépression, l'anxiété ou des conditions liées au stress.

Le but, c’est que personne n’attende plus de quatre semaines pour voir un psychiatre , explique le Dr Vincent Agyapong, chef de la psychiatrie de la zone centrale de Santé Nouvelle-Écosse et chef de la psychiatrie à l'Université Dalhousie.

« Une intervention précoce équivaut toujours à un meilleur pronostic. Plus vous laissez les gens longtemps sur la liste d'attente, plus leur état s'aggrave. » — Une citation de Vincent Agyapong, psychiatre

Les données les plus récentes sur les délais en Nouvelle-Écosse montrent que les patients qui ont des problèmes non urgents attendent habituellement 78 jours, soit plus de deux mois, pour un premier rendez-vous avec un clinicien en santé mentale à la clinique d’Halifax de la rue Bayers.

Les temps d'attente varient selon la clinique; certains patients attendent même plus longtemps.

Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse précise que les gens qui ont des problèmes urgents sont vus immédiatement et qu’il y a une ligne téléphonique d’aide en santé mentale et en toxicomanie ouverte 24 heures sur 24.

Le Dr Vincent Agyapong, à gauche, psychiatre en chef de la zone centrale de Santé Nouvelle-Écosse, et Matthew White, directeur de la santé mentale et des dépendances de la zone centrale de Santé Nouvelle-Écosse, espèrent qu'un nouveau programme se traduira par un traitement de santé mentale plus rapide pour les patients. Photo : Radio-Canada

L'un des objectifs du nouveau programme est d'aider les gens à maîtriser leurs problèmes avant de se présenter aux urgences.

Les médecins et les infirmières praticiennes de la zone centrale, y compris ceux des cliniques sans rendez-vous, peuvent recommander des patients par l'intermédiaire du programme. Après une évaluation initiale et un diagnostic de l'un des psychiatres, le fournisseur principal du patient reçoit un plan de traitement.

Les médecins de famille sont très compétents pour s'occuper des patients, rappelle le Dr Agyapong. Ce qui leur pose problème, c'est de connaître le médicament approprié à prescrire, de confirmer le diagnostic des patients.

Il explique qu’il a instauré des programmes similaires à Edmonton et à Fort McMurray, en Alberta, et que moins de personnes souffrant de problèmes de santé mentale sont présentement aux urgences là-bas.

Les psychiatres du programme de la Nouvelle-Écosse ont déjà vu des patients, dont certains ont pu obtenir une consultation dans la journée suivant leur référence initiale.

Deux médecins effectuent des évaluations chaque jour, et d'autres devraient se joindre à l'équipe en juillet.

D'ici là, on s'attend à ce que 40 nouveaux patients soient vus chaque semaine à l’édifice Abbie J. Lane du centre des sciences de la santé QEII .

Pour l’instant, le programme utilise des ressources existantes, mais si les résultats sont encourageants, il pourrait y avoir des fonds supplémentaires pour ajouter plus d'espace et de personnel. Le programme pourrait même s'étendre à d'autres parties de la province.