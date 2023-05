Deux repreneurs potentiels pour l’usine Fortress de Thurso

Le ministre de l’Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, ainsi que le maire de Thurso, Benoit Lauzon, étaient de passage à Gatineau vendredi, pour un point de presse concernant l'avenir de l'usine qui a cessé ses activités de production en octobre 2019.

Deux repreneurs ont été identifiés et les négociations ont été entamées , a annoncé M. Fitzgibbon. On va probablement être capables de choisir l'un des groupes d'ici la fin juin.

Une annonce devrait ainsi survenir d'ici la fin de l'été pour que les activités reprennent à l'automne, selon les mots du ministre.

L'usine Fortress à Thurso est fermée depuis octobre 2019. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Les deux options ne nécessiteraient pas d'engagement financier du gouvernement en dehors des programmes existants, a-t-il fait valoir, expliquant par ailleurs qu'un changement de cap s'imposait pour la province en raison de la réalité des enjeux énergétiques.

On va se lancer dans le biocarbone, une forme de bioénergie , a-t-il précisé. Cette nouvelle mission probable de l'usine de Thurso s'inscrirait ainsi dans la volonté du gouvernement du Québec d'œuvrer dans la production d'énergie renouvelable.

« Les opérations forestières de la région sont protégées parce que dans les deux cas, c'est la biomasse qui va être requise pour produire la bioénergie. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec

Cette transformation représenterait un investissement supérieur à 100 millions de dollars. Une somme qui permettrait de créer des emplois mieux rémunérés , selon M. Fitzgibbon.

Un revirement de situation

L’usine Fortress de Thurso, qui fabriquait de la pâte de cellulose, a fermé ses portes en octobre 2019. Au départ, la fermeture ne devait durer que trois ou quatre mois. L’affaiblissement de la demande et un différend commercial entre la Chine et les États-Unis avaient été mis en cause.

Depuis la fermeture, des efforts ont été déployés et des millions de dollars ont été investis afin de relancer la production, en vain. En décembre dernier, on apprenait que l’option de la relance n'était plus dans les tuyaux.

Le ministre de l’Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, avait proposé de transformer la vocation de l’usine. Ce dernier avait déjà mentionné une possible transition bioénergétique.

Ce revirement de situation se veut de bon augure pour le maire de Thurso, Benoit Lauzon. Mentionnant que cela représenterait des emplois supplémentaires pour la région, il a également estimé que les employés de l'usine Fortress possèdent les qualifications pour œuvrer dans la production de bioénergie.

Ce sont à peu près les mêmes compétences qui sont recherchées dans cette industrie que dans les pâtes et papiers , a-t-il fait valoir.

Avec les informations de Rémi Authier et de Julien David-Pelletier