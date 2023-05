Deux hommes arrêtés pour conduite dangereuse à Lac-Bouchette

Deux hommes âgés de 23 et 25 ans ont été arrêtés par les policiers de la MRC du Domaine-du-Roy jeudi soir après avoir effectué des manœuvres dangereuses à bord de leur véhicule.

L’événement est survenu vers 19 h 30.

Les policiers ont effectué du ratissage dans le secteur et ont localisé le véhicule sur la rue Roberge. Ils ont procédé à son interception. Deux hommes sont alors sortis du véhicule et ont pris la fuite à pied. Ils ont été rapidement rattrapés par les patrouilleurs et mis en état d'arrestation pour fuite , précise la Sûreté du Québec (SQ), dans un communiqué acheminé aux médias.

Les deux suspects ont été interrogés par les enquêteurs de la SQ et devraient comparaître vendredi après-midi. Ils feront face à des chefs d’accusation de menaces, possession d’une arme à feu prohibée, fuite, conduite dangereuse et conduite avec les capacités affaiblies.

L’enquête se poursuit.