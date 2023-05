Grandir dans une famille de laitiers

La conteuse Arleen Thibault est fille et arrière-petite-fille de laitiers. Habitée de nombreuses anecdotes et souvenirs avec son père, elle nous raconte les vérités et les mythes de ce métier presque disparu, dans un spectacle solo présenté au Palais Montcalm les 19 et 20 mai.

Pourquoi avoir fait un spectacle sur le métier de laitier?

Je suis une fille de laitier. Quand on dit ça, souvent ça fait rire parce-que c'est un peu le mythe du plombier, du facteur. Toute mon enfance, on nous a taquiné avec ça. Ce qui fait que comme conteuse, je me suis dit va falloir que je l'utilise ce mythe-là. Le spectacle me permet de rentrer dans l'histoire du métier. Ce n'est pas mon père que je raconte, je raconte un personnage de livreur de lait qui s'inspire de ce que mon père faisait et de ce que moi j'ai vu lorsque je l'accompagnais. Je me suis aussi inspirée d'une collecte de souvenirs de livreurs de lait que j'ai faite auprès de la population.

Comment exploites-tu le métier du laitier dans ton spectacle?

C’est un personnage de feelgood movie, le laitier. L’humour s’installe tout seul. Les images sont drôles faque je m’amuse et je les exploite. Il y a quelquechose de lumineux dans ce spectacle, il y a quelquechose qui fait du bien puis il y a quelquechose d’enracinant aussi dans des valeurs. Il y avait la livraison d’empathie, de l’écoute… Mon père rentrait dans la vie des gens et vice-versa. Pour lui aussi, c’était ses familles.

Qu’est-ce que la figure du laitier a pu [laisser] comme image dans la mémoire collective québécoise?

La figure du laitier, elle faisait partie du quotidien des gens parce-qu’il y a eu une époque où tout le monde avait son laitier. C’est venu des campagnes, les laitiers partaient à cheval pour livrer les petites bouteilles de verre. Tranquillement, le métier s’est transformé, c'est devenu une livraison à camion à partir des entrepôts avec les pintes de lait en carton. Ce mode de livraison (résidentiel) ne se fait plus pour le lait.

Fille de laitier, c’est inspiré des anecdotes de ton enfance. Est-ce des beaux souvenirs pour toi?

Moi, c'est des beaux moments avec mon père. C'est des beaux moments de complicité. Mon père c'est un joueur de tours faque j'ai des anecdotes de mon père dans ma tête. C'était drôle d'aller faire la run de lait, c'était plein d'émotions différentes puis moi ça m'a construit comme conteuse aussi de rentrer chez les gens. C'est devenu comme des personnages pour moi cette clientèle-là. C'est un peu comme mon village de conte. Ça m'a bercé dans un imaginaire collectif.

Tu explores d’ailleurs la thématique de la fidélité dans ton spectacle.

Oui car il y a ce sous-entendu-là d'infidélité des clientes dans le mythe du laitier. Moi je me suis amusée à décomposer l'espèce de conte qu’il y a derrière ce mythe. Dans un conte de laitier, il y a le laitier qui livre et qui rentre chez les gens, il y a la cliente qui s’ennuie et le mari jaloux. À partir de ça, et bien c’est des beaux personnages de conte que je fais bouger. Ils prennent la place de l’autre. Tout à coup, c’est le laitier qui devient le mari jaloux. Il devient le laitier jaloux de sa clientèle qui va acheter du lait au dépanneur, donc il est cocu de sa génération et de cette époque qui va le délaisser tranquillement. Donc la fidélité, j’y vais au sens plus large aussi : la fidélité à qui on est, la fidélité à la communauté, comment ça se décline notre rapport à l’engagement.

Tu laisses place aussi à l'improvisation?

Je me mets un peu en risque car il y a des portions qui ne sont pas écrites, dans le phrasé, dans le comment ça va sortir. Je veux que ce soit dans le relationnel, donc je me donne des territoires d'improvisation. Il y aura des phrases jamais dites qui vont se dire ces soirs-là. Je vais découvrir avec le public le spectacle.

Arleen Thibault circule à la grandeur de la francophonie depuis une vingtaine d’années. Sa première création « Le Vœu » avait connu un grand succès dans plus d'une trentaine de salles au Canada et en France. Photo : Gracieuseté : Arleen Thibault

Fille de laitier sera présenté pour la première fois à Montréal le 9 et 10 mai puis à Québec le 20 et 21 mai, avant d'entamer une tournée au Canada et en Europe en 2024.