Chasseurs d’aubaines, c’est le temps des ventes-débarras à Sherbrooke

C'est le temps de se débarrasser de vos romans qui prennent la poussière sur votre table de chevet, de la vaisselle de votre grand-mère que vous n'avez jamais sortie de la boîte et des vêtements qui ne font plus du petit dernier. C'est que la saison des ventes-débarras prend son envol à Sherbrooke.

Pendant trois week-ends, les chasseurs d'aubaines pourront mettre la main sur vos trésors lors des six journées consacrées aux ventes-débarras.

Dans l'arrondissement de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville, les ventes auront lieu les 20 et 21 mai. Le week-end suivant, ce sera au tour des arrondissements des Nations et de Lennoxville. Finalement, les 3 et 4 juin, c'est dans l'arrondissement de Fleurimont que ça aura lieu.

Ceux qui ont envie de remplir leur petit cochon en vendant les trucs dont ils ne se servent plus n'ont pas besoin de s'inscrire. Toutefois, ceux qui l'auront fait verront leur vente-débarras être affichée sur une carte interactive disponible sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke.

Et les commerçants d'un jour n'ont pas besoin de permis. De plus, l'activité est gratuite.

Dernier conseil : n'allez pas décharger tous vos trucs invendus dans les cours des organismes de récupération. Pour savoir quoi en faire, avant de tout jeter dans le bac noir, la Ville vous invite à utiliser son outil de tri disponible sur son site Internet.