Un massothérapeute du N.-B. suspendu pour avoir eu des rapports sexuels avec une patiente

Dans une décision rendue le 18 avril, un sous-comité du Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick (CMTNB) a reconnu Joshua Lutes coupable d’inconduite professionnelle.

Joshua Lutes a écopé d'une suspension de cinq ans pour avoir eu des rapports sexuels avec une patiente. Photo : Source: LinkedIn

Le sous-comité a suspendu son permis de pratique pour cinq ans, l’a réprimandé et l’a condamné à payer une amende et des dépens totalisant 5000 dollars. De plus, la décision a été envoyée à tous les massothérapeutes de la province et a été publiée sur le site web du CMTNB .

« Un message fort doit être envoyé à la profession et au public : l’abus sexuel d’un patient est l’une des formes les plus graves d’inconduite. » — Une citation de Extrait de la décision écrite du sous-comité du Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick

La loi qui régit la profession au Nouveau-Brunswick interdit les rapports sexuels entre les massothérapeutes et leurs patients, et ce, même s'ils sont consentis (comme ceux qui sont reprochés à Joshua Lutes). Elle les qualifie d’ abus sexuel .

Le sous-comité a aussi déterminé que le fait que Joshua Lutes a par le passé été le président du comité de discipline du CMTNB et le fait qu’il a été reconnu coupable d’une autre inconduite professionnelle en 2022 sont des facteurs aggravants.

Le registraire du CMTNB , André Bouchard, a décliné notre demande d’entrevue. C’est la politique du Collège de ne pas faire de commentaire au sujet de plaintes et de cas de discipline , a-t-il affirmé par courriel.

Lors d'un entretien téléphonique avec CBC, vendredi, la plaignante a affirmé qu'elle était reconnaissante que le CMTNB est là pour protéger le public.

« Je suis déçue du temps que cela a pris », a-t-elle ajouté.

Il s'est écoulé trois ans et demi entre le dépôt de sa plainte et la condamnation de Joshua Lutes. Le processus disciplinaire a notamment été ralenti par plusieurs ajournements demandés par le massothérapeute.

Radio-Canada Acadie a contacté Joshua Lutes afin de recueillir ses commentaires. Ce massothérapeute – qui a pratiqué pendant plusieurs années dans une clinique de Moncton – n’a pas répondu à la demande.

Son avocat, James J. Matheson, a affirmé à CBC qu’il ne souhaitait pas faire de commentaire. Il s’est contenté de dire que son client va interjeter appel de la décision en Cour du Banc du Roi.

Messages, attouchements et rapports sexuels

Les faits allégués dans cette affaire remontent à 2016. À l’époque, la plaignante avait retenu les services de Joshua Lutes pour traiter divers problèmes de santé.

Dans son témoignage, elle a affirmé que l’évaluation et le premier massage se sont bien passés.

Joshua Lutes lui aurait alors dit qu’il aimait avoir une belle blonde sur la table . À la fin du deuxième massage, trois semaines plus tard, Joshua Lutes lui aurait donné une tape d’amour sur les fesses.

La plaignante a indiqué qu’à ce moment-là, elle ressentait de l’attirance pour lui.

Le massothérapeute a été suspendu pour avoir eu une relation sexuelle avec une cliente. Photo : Getty Images

Par la suite, la plaignante et Joshua Lutes ont correspondu grâce à l’application Facebook Messenger. Certains des messages qu’ils ont échangés étaient de nature sexuelle.

Selon la plaignante, ils ont eu des rapports sexuels chez lui, lors de la soirée du 12 septembre 2016 ainsi que le lendemain matin. Elle l’aurait avisé quelques jours plus tard que cela n’allait pas se reproduire.

La plaignante a témoigné avoir reçu quatre massages thérapeutiques de la part de Joshua Lutes au cours des mois suivants.

Une plainte déposée trois ans après les faits allégués

Ce n’est qu’en octobre 2019 que la plaignante a déposé une plainte auprès du CMTNB .

Elle a expliqué avoir pris cette décision après avoir vu un reportage dans lequel Joshua Lutes était cité à titre de président du comité de discipline du CMTNB .

Elle aurait alors été dérangée de voir qu’il enfreignait les règles qu’il était chargé de faire respecter.

La plaignante a déposé une plainte trois ans après les faits allégués. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / CBC

En juillet 2019, lors de l’audience disciplinaire d’un autre massothérapeute accusé d’avoir embrassé une patiente sur sa table de massage, Joshua Lutes avait qualifié ces gestes d’ inacceptables .

Il avait affirmé que c’est en raison d’incidents de cette nature que certaines personnes voient les cliniques de massothérapie comme des bordels.

Joshua Lutes nie catégoriquement les allégations

La version des faits présentée par la plaignante est très différente de celle de Joshua Lutes.

Dans le cadre des procédures disciplinaires, il a catégoriquement nié avoir eu des rapports sexuels avec elle.

Il a avancé que la plaignante ressentait de l’attirance pour lui et qu'elle s’est sentie délaissée lorsqu’il a refusé ses avances. Il allègue même qu’elle l’a harcelé.

Joshua Lutes a présenté une témoin afin d’appuyer sa défense et fournir ce qu’il a présenté comme un alibi . Cette témoin a raconté qu’elle a passé la nuit du 12 septembre 2016 avec lui et qu’ils ont eu des rapports sexuels ensemble.

Le sous-comité du CMTNB a toutefois noté que cette témoin a eu de la difficulté à fournir des détails sur ce qui s’est produit en septembre 2016, qu’elle n’a pas fourni de preuves matérielles et qu’elle a reconnu qu’elle a peut-être passé une autre nuit que celle du 12 septembre 2016 avec Joshua Lutes.

Le sous-comité accorde peu ou pas de poids à son témoignage , peut-on lire dans la décision.

Le témoignage de la plaignante a quant à lui été qualifié de très crédible , notamment parce qu’il contenait des détails précis sur la maison de Joshua Lutes à Moncton, sur leurs interactions et sur leurs rapports sexuels.

- Avec des informations de Shane Magee, de CBC