Fortnite ajouté à la sélection des prochains Olympiques des sports électroniques

La compétition de tir réunira 12 joueuses et joueurs, sélectionnés lors du tournoi en ligne Fornite Champion Series, qui réunit la crème des cyberathlètes de ce jeu vidéo.

Dans «Fortnite: Battle Royale», 100 joueurs et joueuses s'affrontent en même temps et seulement la dernière personne survivante remporte la partie. Photo : Epic Games

Ces personnes compétitionneront dans un ultime affrontement sur une île virtuelle construite dans Fortnite, supervisée par la Fédération internationale de tir sportif, qui évaluera notamment la précision des tirs.

Une sélection critiquée

Le Comité international olympique (CIO) avait déjà annoncé le tir à l'arc (Tic Tac Bow), les échecs (Chess.com), le tennis (Tennis Clash) et le taekwondo (Virtual Taekwondo) à la liste des disciplines en compétition. La danse aussi, incarnée par la série de jeux Just Dance, d’Ubisoft.

Le jeu «Just Dance 2023» est sorti le 22 novembre. Photo : Ubisoft

La communauté d’adeptes de sports électroniques avait critiqué la sélection du CIO en mars, estimant qu’elle ne cadre pas avec la réalité du terrain sur la scène des compétitions vidéoludiques. Par exemple, les populaires titres Rocket League et Overwatch 2, très prisés par les fans et les cyberathlètes, brillent par leur absence dans la sélection olympique.

Fortnite s’inscrit dans le genre bataille royale (Battle Royale), et est fort d’une communauté de plus de 400 millions de joueurs et joueuses dans le monde.

La série olympique de sports électroniques se tiendra à Singapour du 22 au 25 juin prochain.

C’est la deuxième fois que des compétitions de jeux vidéo s’invitent dans l’organisation des Jeux olympiques, la première mouture de l’événement s’étant tenue à la veille des Jeux de Tokyo, en 2021.