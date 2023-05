Des aînés de Winnipeg sous le choc après la fermeture annoncée de leur résidence

Chacun des résidents du centre Assiniboine Links, situé dans la maison historique Odd Fellows, dans l’ouest de Winnipeg, devra trouver un nouveau logement avant la fermeture de leur résidence.

Ayant eu vent de l’avenir incertain d’Assiniboine Links, Beverly Claeys, la fille d’un des résidents, assure que la direction lui a confirmé que le centre ne fermerait pas ses portes. Elle considère donc la nouvelle comme une trahison.

Le fait que j'ai demandé si [la fermeture] était possible et qu'on m'a assuré que cela n'arriverait absolument pas, cela me met en colère , ajoute-t-elle.

Selon Beverly Claeys, les listes d’attente sont longues dans les autres résidences du secteur. Je suis allée dans quelques autres résidences à proximité et elles sont bombardées d'appels par d'autres locataires [d’Assiniboine Links]. Donc, c'est la bousculade en ce moment.

Pour Barry Robertson, âgé de 72 ans, la fermeture d'Assiniboine Links est une nouvelle dévastatrice .

« Nous étions bien ici… Et, tout à coup, dimanche, ils sont arrivés avec des papiers disant que nous devions déménager dans trois mois. » — Une citation de Barry Robertson

Barry Robertson, résident d'Assiniboine Links. Photo : Radio-Canada / Cameron MacLean

Frank Fixar, un autre résident, dit que trouver un logement abordable et pourvu des services nécessaires est difficile. C'est terrible de faire ça aux pauvres gens comme nous, vous savez… Il devrait y avoir une loi contre ça , fait valoir l’homme de 91 ans.

Pour Walter Kacsmar, âgé de 98 ans, la résidence où il a passé les sept dernières années était l’endroit idéal.

À mon âge, j'ai enfin trouvé un endroit qui me convient parfaitement. Et maintenant, je dois trouver autre chose.

Un projet qui aurait sauvé la résidence

Le nouveau propriétaire du bâtiment prévoyait la construction d’un complexe de 199 logements locatifs adjacent à la résidence Assiniboine Links.

Toutefois, le projet qui avait été approuvé par la Ville de Winnipeg ne verra finalement pas le jour, selon le gestionnaire par intérim de l’établissement, Alan Nixon.

Il explique que, après avoir reçu des plaintes de résidents du voisinage, la Commission municipale du Manitoba, un groupe de personnes nommées par la province et pouvant annuler certaines décisions du conseil municipal de Winnipeg, a rejeté le projet.

Or, d'après Alan Nixon, sans le projet de nouveaux logements, Assiniboine Links n’est plus viable. Si le projet était allé de l’avant, nous n'aurions pas cette discussion.

Le bâtiment qui abrite la résidence Assiniboine Links a été vendu l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Selon le gestionnaire, les revenus générés par ces nouveaux logements auraient permis de sauver la résidence Assiniboine Links.

Il ajoute que, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le centre peine à trouver des résidents. Il estime qu’il manque cinq locataires pour que le centre soit rentable.

Selon Alan Nixon, le personnel de la résidence tente d’aider les résidents et leurs familles à trouver d’autres logements. Cela nous fait mal autant qu'à eux de leur dire qu'ils doivent déménager.

CBC /Radio-Canada a contacté le nouveau propriétaire de la résidence, Daniel Serhal, mais n’a pas obtenu de réponse pour l'instant.

Pour sa part, dans un courriel, un porte-parole de la province écrit que le conseil municipal est un tribunal indépendant et [que] ses recommandations ne sont pas influencées par le gouvernement .

Il invite les parties concernées à travailler ensemble pour trouver une solution qui conviendra à tous .

Avec les informations de Cameron MacLean