Crimes haineux : l’Ontario offre une aide de 10 000 $ aux institutions religieuses

Les groupes religieux et culturels ainsi que les communautés autochtones de l'Ontario pourront recevoir un financement gouvernemental allant jusqu'à 10 000 $ chacun pour renforcer la sécurité de leurs installations et ainsi se protéger contre les crimes haineux.

Au total, la province octroie 25,5 millions de dollars sur deux ans pour l'initiative, a annoncé vendredi le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme, Michael Ford.

Selon le gouvernement, les services policiers de la province ont recensé plus de 1500 crimes haineux en 2021.

Les Autochtones, les Noirs, les musulmans, les juifs et les personnes LGBTQ+ ont été les plus ciblés au cours des dernières années.

« Aucun Ontarien ne devrait vivre dans la crainte d’être pris pour cible en raison de ses origines, de la personne qu’il aime ou de la manière dont il pratique son culte. » — Une citation de Michael Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme (communiqué)

Les groupes admissibles pourront présenter leur demande de financement à compter de l'été. La province n'a pas donné de date précise.

L'argent pourra être utilisé pour installer des caméras et de meilleures serrures, former le personnel, embaucher des agents de sécurité et renforcer la cybersécurité, notamment.

Réaction

Le Conseil national des musulmans Canadiens (CNMC) se réjouit de l'annonce provinciale.

L'organisme affirme dans une déclaration que l'investissement représente une « étape importante » en matière de protection des communautés marginalisées.