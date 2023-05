Le 22 mai 1994, le journaliste Marc Bourgault interviewe, dans le cadre de l’émission radiophonique Aujourd’hui la science, l’auteur Yves Gingras qui venait de publier Pour l’avancement des sciences : une histoire de l’Acfas.

Yves Gingras rappelle le contexte de la création de cette association.

Dans les années 1920, on se plaint que le système d’éducation au Canada français – notamment les écoles et les collèges classiques – met trop peu d’accent sur l’étude des sciences.

C’est pour corriger cette lacune qu’est fondée le 15 juin 1923 l’Acfas.

Son but?

Augmenter l’importance accordée à l’enseignement des sciences au Canada français, stimuler les carrières scientifiques, promouvoir le français comme langue scientifique et diffuser la connaissance scientifique au sein de la société.

Les professeurs de botanique et de biologie de l’Université de Montréal, le frère Marie-Victorin et Louis-Janvier Dalbis, de même que le radiologiste de l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, Léo Pariseau, sont les principaux instigateurs de cette initiative.

En 1933, l’Acfas tient son premier congrès annuel, qu’organise l’ethnologue et botaniste Jacques Rousseau.

L’Acfas, rappelle Yves Gingras, est ouverte sur le monde. Des scientifiques américains, britanniques et français, par exemple, assistent à ses congrès annuels.

L’Acfas participe activement, tout particulièrement dans ses débuts, à l’émergence d’un Canada français et d’un Québec modernes.

Un des buts de l’Acfas est d’attirer les jeunes Canadiens français vers des carrières scientifiques.

Au début, on songeait surtout aux garçons, mais l’effort s’est par la suite étendu aux jeunes filles.

Extrait de l'émission qui montre et interviewe des étudiants participant au congrès annuel de l'Acfas à l'Université Laval.

C’est ce que montre cet extrait de l’émission 20 ans express diffusée le 9 novembre 1963.

On aperçoit de jeunes étudiantes et étudiants s’inscrire au congrès de l’Acfas tenu cette année-là à l’Université Laval de Québec.

Le journaliste Gilles Constantineau en profite pour les interroger sur divers sujets, comme le rôle que devraient jouer les sciences au Canada français, la notion d’esprit scientifique et s’il est souhaitable que les femmes embrassent des carrières scientifiques.

On constate que, sur ce dernier sujet, les mentalités ont beaucoup évolué en 60 ans.

« On peut dire qu’il y a eu une caractéristique. On dirait que les universitaires ont tenté de sortir de leurs vases clos, de leurs tours d’ivoire… et de s’impliquer davantage dans les débats sociaux. »