La circulation du train léger encore perturbée cette fin de semaine

Cette fermeture doit permettre une évaluation des travaux d’entretien, explique OC Transpo par voie de communiqué.

Pendant cette fermeture, le service de la ligne 1 sera maintenu entre les stations Tunney’s Pasture et Parlement en direction ouest, et entre les stations Hurdman et Blair en direction est. L’autobus de remplacement R1 circulera fréquemment entre les stations Hurdman et Lyon pour répondre aux besoins des usagers, assure OC Transpo.

Le service de train habituel doit reprendre le lundi 8 mai, à 5 h.

Le transporteur public précise que cette fermeture est nécessaire pour permettre au Groupe de transport Rideau d’évaluer l’étendue des réparations requises afin de prévenir les infiltrations d’eau dans certains tronçons du tunnel.

L’entretien du tunnel aura lieu en juin et toute modification de service nécessaire sera communiquée préalablement, ajoute OC Transpo.