3 jeunes accusés de méfait pour avoir brûlé un drapeau de la Fierté en Nouvelle-Écosse

Un drapeau de la Fierté a été enlevé d’un mur à l’intérieur de l’école et apporté à l’extérieur, où il a été brûlé , rapporte l’agent d'information publique de la GRC en Nouvelle-Écosse, le caporal Guillaume Tremblay.

Et l’incident a été filmé par l’un des jeunes.

Il ajoute que le travail des enquêteurs a permis de déterminer que l’acte criminel a été motivé par la haine fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre.

C’est difficile pour les enquêteurs et aussi pour les personnes impliquées à l'école de voir ces événements se dérouler et ça peut aussi être très troublant , affirme le caporal Tremblay.

La GRC a demandé aux trois jeunes de se rendre, accompagnés d'un parent ou d'un tuteur, au poste de Tantallon où ils ont été arrêtés les 2, 3 et 4 mai. Deux font face à une accusation de méfait et le troisième a été accusé de méfait et de complicité.

C'est important de se rappeler que les policiers doivent vérifier si le crime a été motivé par la haine , précise Guillaume Tremblay.

Si les jeunes sont reconnus coupables sur ce plan, le juge ou le jury va en tenir compte pour la peine.

Les adolescents ont été libérés sous conditions et doivent comparaître devant le tribunal pour adolescents d'Halifax le 25 mai.

Trois jeunes ont décroché un drapeau de la Fierté des murs de cette école et l'ont sorti dehors pour le brûler. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

Entre-temps, l’agente de communication du Centre régional d'éducation d'Halifax, Lindsey Bunin, confirme que les jeunes élèves ont été punis.

Les personnes impliquées dans l'incident de Bay View ont reçu des punitions appropriées, conformément à la politique du code de conduite scolaire provincial , explique-t-elle. Toute personne qui met en danger le bien-être d'autrui, endommage des biens ou perturbe de manière significative l'environnement d'apprentissage subit des conséquences immédiates et appropriées pour ses actions.

Elle ajoute que les détails de ces conséquences ne seront pas divulgués pour des raisons de confidentialité et que le reste des élèves de l'école sont bien encadrés.

Notre consultant en équité pour les étudiants et notre équipe de diversité travaillent en étroite collaboration avec la communauté scolaire pour aider à réparer le préjudice causé , dit l’agente de communication.