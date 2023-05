Le début des traversées entre Trois-Pistoles et Les Escoumins pourrait être retardé

Le capitaine Jean-Philippe Rioux explique que l'équipage a remarqué des vibrations anormales sur le navire. Après vérification, de l' usure prématurée a été détectée sur les arbres d'hélices, des pièces mécaniques qui relient le moteur aux hélices.

Selon le capitaine Rioux, les pièces doivent subir une inspection de Transports Canada afin de déterminer si elles peuvent être réparées ou si elles doivent être entièrement remplacées.

Ça ne se trouve pas chez BMR, dit-il. Il faut les faire sur mesure, donc ça peut prendre un peu de temps. […] Heureusement, on a des gens dans la région qui sont capables de faire ces choses-là, mais la difficulté, c’est vraiment de trouver le matériel et d’attendre qu’il soit livré.

Dans le pire des scénarios, cet imprévu pourrait retarder de quelques semaines le début de la saison de la traverse, qui était prévu le 19 mai.

« On préfère être sûrs de nos affaires plutôt que de partir avec un navire en se croisant les doigts. » — Une citation de Jean-Philippe Rioux, capitaine de L'Héritage 1

Vaut mieux être préventif que d’avoir un problème majeur en juillet en plein milieu des semaines de la construction, parce que c’est là le meilleur moment de la saison pour nous, et en plus tout le monde est en congé, alors pour les matériaux et tout, ce serait exponentiel le temps qu’on perdrait , ajoute-t-il.

L'an dernier, 32 000 personnes sont montées à bord de L'Héritage 1 pour traverser de l'autre côté du fleuve, malgré une légère augmentation du droit de passage.

