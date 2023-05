Tennis : le tournoi de Granby redevient des championnats Challenger mixtes

Tennis Canada a annoncé que les Championnats Banque Nationale de Granby, un tournoi qui comprenait l'an dernier une épreuve de catégorie 250 de la WTA, redeviendront en 2023 un tournoi Challenger mixte, présentant à la fois un volet masculin de niveau 100 du circuit Challenger de l'ATP Tour et une épreuve féminine de niveau 100 du Circuit World Tennis de l'ITF.

Malgré ce changement, Tennis Canada soutient que l'événement qui se tiendra du 16 au 23 juillet prochain au Tennis St-Luc offrira des bourses plus importantes que par le passé et deviendra du même coup le tournoi Challenger le plus relevé au Canada en 2023.

En 2022, pour le volet féminin, nous avions constaté que notre place dans le calendrier de la WTA forçait les joueuses canadiennes à devoir faire un choix entre une participation à notre tournoi et les qualifications pour les Internationaux des États-Unis, ce qui n'était pas avantageux ni pour le tournoi ni pour nos athlètes en quête de points au classement, a affirmé le directeur du tournoi de Granby. Richard Quirion. Un retour au format Challenger, avec une bourse plus importante que celle que nous avions offerte en 2019, s'est ainsi imposé comme une solution, car plus de Canadiennes pourront y participer, ce qui reste notre priorité.

Tennis Canada a aussi annoncé l'ajout d'un nouveau tournoi Challenger au calendrier 2023, soit le Challenger Banque Nationale d'Edmonton. Présenté du 29 octobre au 5 novembre 2023 au Royal Glenora Club, le tournoi deviendra la sixième épreuve du circuit Challenger Banque Nationale, se joignant aux villes de Winnipeg, Granby, Saguenay, Calgary et Drummondville.

Ce sera la première fois qu'Edmonton accueillera une compétition professionnelle mixte.

Tennis Canada a également confirmé que le tournoi Odlum Brown VanOpen de Vancouver, qui devait initialement être tenu en août prochain, ne sera pas de retour en 2023 en raison de rénovations réalisées au Hollyburn Country Club.

Puisque les travaux devraient s'étaler sur au moins deux ans, les organisateurs de l'événement poursuivent leurs démarches pour confirmer un nouveau site pour la compétition en 2024.