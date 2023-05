L’histoire d’un livre à la dédicace royale en Acadie

Assise dans un café de Caraquet, Louise Blanchard a apporté avec elle un étui en cuir usé, qu’elle manipule avec précaution.

Son contenu est précieux et il l’est encore plus depuis que Charles III a pris la suite de la défunte reine Elizabeth II, en septembre.

Louise Blanchard conserve précieusement le livre A vision of Britain dédicacé par le futur roi d'Angleterre. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Il s’agit d’un livre en excellent état. A Vision on Britain, publié en 1989 et contenant près de 200 pages, parle de l’architecture de Londres et la compare avec celle d’autres villes célèbres. Il est agrémenté de photos et de dessins de la main du futur roi. Un ouvrage de qualité, rappelant son intérêt pour l’architecture et l’environnement.

Louise Blanchard ouvre la couverture. C’est là qu’on aperçoit quelque chose encore plus rare : la signature du prince de Galles.

Une histoire bien spéciale

Il faut raconter l’histoire pour la comprendre.

En avril 1996, le prince de Galles se présente dans la Péninsule acadienne pour visiter le Village historique acadien. C’est la première fois qu’un membre de la famille royale se présente au nord de Miramichi. Il arrive en hélicoptère avant de s’engouffrer dans une voiture qui lui fait faire le tour du propriétaire.

Quelques heures plus tard, Charles III est l’hôte d’une réception donnée en son honneur. Des dizaines de personnalités acadiennes assistent à cette rencontre unique.

Parmi ces personnalités, Mathilda Blanchard, militante acadienne et passionnée de la monarchie britannique.

La militante Mathilda Blanchard tient un livre qu'elle fera autographier par le prince Charles. À ses côtés, on reconnaît Denis Landry. Photo : Philippe Basque/Histoire du Village historique acadien du N.-B.

Faisant fi du protocole, elle se présente devant le prince de Galles. Elle tient dans ses mains le fameux livre. Elle réussit à se faufiler dans la foule et demande à son auteur de le dédicacer.

Normalement, il refuse de telles demandes, car il craint qu’une fois sa signature apposée, les gens en profitent pour revendre aux enchères l’objet qui prend soudainement de la valeur.

Mais il accepte. Il donne la main à Mathilda, prend le livre et signe « With my best wishes, Charles ».

Un bref moment organisé par Denis Landry

Une photo en noir et blanc immortalise d’ailleurs cette rencontre. On y aperçoit notamment Denis Landry, alors député et aujourd’hui maire de la municipalité des Hautes-Terres, dans la Péninsule acadienne.

Le prince Charles, à droite, discute avec des invités dans la maison Thériault du Village historique acadien en 1996. On reconnaît Antoine Landry, à gauche, et le premier ministre Frank McKenna. Photo : Philippe Basque/Histoire du Village historique acadien du N.-B.

Je m’en souviens comme si c’était hier , raconte-t-il. C’est moi qui avais organisé ça. Il fallait suivre un protocole, car le prince ne rencontrait pas n’importe qui. Je savais que Mathilda aimait la royauté. C’est la francophone qui aimait le plus la monarchie que j’ai connue. Elle avait un livre et elle voulait le faire dédicacer. Et elle a réussi.

Malgré ses démarches, Denis Landry mentionne que ce n’était pas gagné d’avance. Mais devant Mathilda, le prince a été d’une gentillesse exemplaire.

« Il n’a pas hésité deux secondes et demie. Quand Mathilda lui a présenté le livre, il était pas mal fier de voir que quelqu’un s’intéressait à ce qu’il faisait. Ç’a l’a mis du bon bord. » — Une citation de Denis Landry, ancien député et maire de la municipalité des Hautes-Terres

Une passion pour la monarchie britannique

Ma mère était pas mal fière de ça , se souvient sa fille Louise. Elle ne savait pas qu’il ne signait pas ses livres. Elle était au bon endroit au bon moment.

Malgré son militantisme acadien bien connu, Mathilda Blanchard vouait une passion pour la monarchie britannique, pourtant responsable de la Déportation de 1755. Paradoxe s’il en est un.

Le prince Charles discute avec quelques personnalités acadiennes lors de sa visite en 1996. On le voit échanger avec Martin J. Légère. Photo : Gracieuseté : Bernard Thériault

Cet intérêt pour la royauté, elle tenait ça de notre grand-mère, qui découpait les articles de journaux pour les garder dans des cahiers , se souvient Louise Blanchard.

Lentement, elle dépose le livre dans son étui et fait glisser la fermeture éclair.

L’ouvrage dédicacé est aujourd’hui bien en sécurité dans une bibliothèque de la famille Blanchard. L’objet a une valeur historique et sentimentale bien plus que monétaire, admet-elle.

Le livre A Vision of Britain risque de ne pas être loin d’elle, samedi, lorsqu’elle regardera à la télévision le couronnement de Charles III. Un livre royal en Acadie, c’est plutôt unique.