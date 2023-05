La sécurité bientôt améliorée sur la route 169

Le directeur régional du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMB), Donald Boily, a pris connaissance du rapport du coroner concernant le décès de la petite Larissa Pérusse survenu l’an dernier. Un accident a également eu lieu jeudi soir, ce qui remet à l’avant-plan les enjeux de sécurité à cet endroit.

On a annoncé le choix de l’intervention le 23 janvier dernier avec la municipalité. On a présenté la solution et l’intervention qu’on se propose de faire à l’intersection du rang 2 et de la route 169 à Métabetchouan. Ça a été rapide, il faut le souligner , a commenté Donald Boily, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Dans un horizon de trois ans, de nouveaux aménagements à l’intersection de la 169 et du rang 2 seront réalisés. Les délais sont longs en raison des nombreuses étapes à franchir, selon Donald Boily.

La présence d’infrastructures municipales et de poteaux électriques, l’acquisition de terrain et la nécessité de réaliser des travaux d’ingénierie, font en sorte qu’il est impossible d’agir rapidement.

Toutefois, des mesures temporaires comme l’abaissement de la limite de vitesse, ont été mises en place. Une campagne de sensibilisation sera déployée cette année.

Il y a matière à amélioration en (matière de) sécurité. Ce sont des mesures temporaires, certes, mais pour nous permettre au moins d’arriver à la bonne intervention, qui est un réaménagement complet de l’intersection avec l’ajout d’un feu de circulation , a poursuivi le directeur régional du MTMB .

Ce secteur est extrêmement achalandé, avec 12 000 à 13 000 déplacements par jour.

Consultation publique

À Saint-Bruno, il y aura une consultation publique au début du mois de juin concernant le choix du tronçon nord pour le prolongement de l’autoroute de l’Aluminium (70). L’annonce du choix du tracé a été faite le 29 mars.

« À partir de ce moment-là, nos équipes peuvent s’activer à faire des études de tracé à l’intérieur du corridor nord. On peut aussi s'activer à rencontrer des résidents impactés. L’étape importante qu’on a franchie le 29 mars nous permet de planifier une campagne d’information et de sensibilisation. On a transmis une invitation aux résidents concernés. » — Une citation de Donald Boily, directeur régional, ministère des Transports et de la Mobilité durable

Quelques centaines d’invitations ont été envoyées à des citoyens qui subiront les impacts directs et indirects du tracé.

Le directeur régional croit que ces consultations permettront de rassurer les citoyens. La municipalité de Saint-Bruno collabore dans ce dossier.