Des cambriolages sur la rue Bank inquiètent un commerçant

L’épicerie Herb and Spice, sur la rue Bank, à Ottawa, a subi deux cambriolages en deux semaines. Le copropriétaire de ce commerce Jacques Amsellem affirme ne pas être le seul à vivre pareille situation et demande de l'aide.

En effet, le copropriétaire de ce magasin d'alimentation et de bien-être, situé au sud de la rue Somerset, tire la sonnette d'alarme, car il estime que le quartier connaît une hausse de la criminalité. Son commerce, qui y a pignon sur rue depuis 18 ans, a été victime de deux cambriolages récemment.

Bien qu'il aime ce secteur du centre-ville et la foule qu'il attire dans son magasin hippie et hipster , les dernières semaines l'ont amené à repenser la culture du quartier.

Nous avons été cambriolés deux fois en dix jours , a confié M. Amsellem à CBC , jeudi.

Le premier cambriolage, le 8 avril, a été un choc, dit-il, et le second, le 18 avril, a été tout aussi douloureux. Des fenêtres ont été brisées, puis des ordinateurs et d'autres objets ont été volés. M. Amsellem dit avoir perdu environ 10 000 $ dans ces deux vols par effraction.

« Les choses ont tellement changé, et le fait que le centre-ville soit vide n'aide certainement pas. Vous savez, cela laisse de la place pour que quelque chose d'autre se produise. » — Une citation de Jacques Amsellem, copropriétaire de Herb and Spice

M. Amsellem, qui considère que la désaffectation du centre-ville fait plus de place à la criminalité, a constaté une augmentation de la population de sans-abri, au fil des ans. De plus, des personnes au comportement erratique se présentent de plus en plus souvent dans son magasin.

Lors de la première effraction, la porte d'entrée de Herb and Spice a été endommagée, puis réparée. Dix jours plus tard, la vitre voisine a été brisée et n'a pas encore été réparée. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

La semaine dernière, une personne est entrée, a pris du miel sur une étagère et a commencé à s'en verser dans la bouche. Désormais, le commerçant conserve le miel à 90 dollars le pot dans l'arrière-boutique et les clients doivent le demander.

Le copropriétaire explique qu'il a également dû appeler la police à plusieurs reprises. Je pense qu'il faut s'occuper davantage de ces personnes et ne pas se contenter d'une intervention ponctuelle , a-t-il fait valoir. Il faut vraiment faire un suivi [avec elles] parce qu'il est arrivé que nous appelions la police, qu'elle emmène les gens [au poste] et que, deux jours plus tard, ils soient de retour , a-t-il poursuivi.

D'autres entreprises en difficulté

Herb and Spice n'est pas le seul commerce à vivre cela, affirme M. Amsellem. Il précise qu'après avoir parlé à d'autres commerçants de la rue Bank, il a appris que cinq autres cambriolages avaient eu lieu récemment.

Cela correspond à ce qu'Ariel Troster, conseillère municipale du quartier Somerset, a entendu concernant les rues Bank et Elgin.

« Il y a eu une augmentation de la criminalité et des comportements erratiques de la part d'individus qui pourraient être des sans-abri. Et cela a été difficile pour certains de ces commerces. » — Une citation de Ariel Troster, conseillère municipale du quartier Somerset

La conseillère a fait remarquer que la capitale nationale est aux prises avec une crise urgente en matière de logement. On y compte plus de 2000 personnes sans domicile fixe, selon elle.

L'insécurité alimentaire est également un problème majeur, à son avis, et l'utilisation des banques alimentaires a atteint des sommets.

Il y a actuellement un niveau élevé de désespoir chez les personnes en difficulté , a indiqué Mme Troster. Les propriétaires d'entreprises et les membres de la communauté commencent à s'en rendre compte.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, s'est d'ailleurs engagé à construire plus de 150 000 logements d'ici 2031 afin de pallier le problème.

Un changement qui ne se fera pas du jour au lendemain

CBC a contacté d'autres commerces de la rue Bank qui ont été victimes de telles infractions, mais aucun d'entre eux n'a répondu aux demandes d'entrevue.

Questionnée quant au nombre d'appels reçus pour le secteur des rues Bank et Somerset, la police d'Ottawa a répondu qu'elle n'avait pas cette information à portée de la main.

Mme Troster a assuré que les préoccupations des résidents et des commerçants du quartier avaient été entendues et que certaines solutions avaient déjà été mises en place. Par exemple, un agent de liaison communautaire, dont le rôle est d'aborder les questions de sécurité, a été désigné.

Les problèmes plus profonds, comme l'itinérance et l'insécurité alimentaire, nécessiteront davantage de ressources, de financement et de temps, selon elle.

Je souhaite que nous renforcions ces services afin de prévenir les crimes avant qu'ils ne se produisent, en particulier les crimes désespérés , a-t-elle conclu.